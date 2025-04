Imposición de «aranceles recíprocos» por parte de EEUU priva a países, especialmente del Sur Global, de derecho al desarrollo, afirma portavoz de Cancillería china

BEIJING, 7 abr (Xinhua) — La imposición unilateral de «aranceles recíprocos» por parte de Estados Unidos priva efectivamente a los países, en particular a los del Sur Global, de su derecho al desarrollo, y seguramente enfrentará una oposición generalizada de la comunidad internacional, afirmó hoy lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.



Estados Unidos ha impuesto recientemente aranceles a todos sus socios comerciales, afectando a más de 180 países y regiones del mundo, incluidas algunas economías clasificadas como países menos desarrollados por las Naciones Unidas. Los analistas sugieren que estos altos aranceles tendrán un impacto severo y sin precedentes en las naciones pobres con estructuras económicas simples y alta dependencia de las exportaciones.



En respuesta a una pregunta relacionada, el portavoz del ministerio, Lin Jian, indicó en una conferencia de prensa diaria que Estados Unidos, bajo el pretexto de la «reciprocidad», actuó de una manera que prioriza sus propios intereses a expensas de los beneficios legítimos de otras naciones. Este enfoque coloca a «Estados Unidos Primero» por encima de las reglas internacionales y refleja el unilateralismo, el proteccionismo y el acoso económico.



Lin agregó que el Gobierno chino ha presentado su posición de oposición al abuso de los aranceles por parte de Estados Unidos, dejando en claro su firme postura.



El análisis de datos de la Organización Mundial del Comercio indica que, en medio de las disparidades económicas y las dinámicas de poder desiguales, las políticas arancelarias de Estados Unidos exacerbarán la brecha de riqueza entre las naciones, y los países menos desarrollados se enfrentarán a efectos particularmente graves. Esta tendencia representa una amenaza significativa para los esfuerzos destinados a cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, indicó Lin.



La imposición de tasas impositivas diferenciadas por parte de Estados Unidos viola el principio de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio, socavando gravemente el orden económico y comercial internacional normal, así como la seguridad y estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales, criticó Lin, y agregó que esta acción daña significativamente el sistema multilateral de comercio, representa una grave amenaza para el proceso de recuperación económica mundial y, sin dudas, será ampliamente rechazada por la comunidad internacional.



La apertura y la cooperación son una tendencia histórica, y el beneficio mutuo y los resultados de ganancia compartida son las aspiraciones de las personas. El desarrollo es un derecho universal de todos los países, no el privilegio de unos pocos, sostuvo Lin.



El portavoz hizo hincapié en que todos los países deberían defender el principio de las consultas amplias, la contribución conjunta y los beneficios compartidos, adherirse al verdadero multilateralismo, oponerse conjuntamente a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo, y defender el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo y el sistema multilateral de comercio con la Organización Mundial del Comercio en su núcleo.

Fuente: Agencia Xinhua en español.