Autoridades de Salud anuncian nuevas medidas en el marco de Alerta Sanitaria por Virus Respiratorios Estacionales

En respuesta al aumento de virus respiratorios estacionales, el Ministerio de Salud ha instruido nuevas medidas de reforzamiento de la respuesta asistencial, con el objetivo de optimizar la atención y prevenir la saturación de las urgencias hospitalarias. Estas directrices, que entran en vigor a partir de mayo, se enfocan en la Atención Primaria de Salud (APS) y en la supervisión de los servicios hospitalarios.

El anuncio lo realizó la ministra de la Salud, Ximena Aguilera, en el punto informativo semanal de virus respiratorios, y estuvo acompañada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell; la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, y el jefe del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS), Jorge Pacheco.

La iniciativa

La secretaria de Estado dijo que “si bien no hay una situación muy crítica por el momento, hemos visto un aumento en la demanda de las atenciones de urgencia y de la espera de las personas en urgencia y por eso, nos hemos adelantado y tomado algunas medidas. Esta semana emitimos un oficio circular, tanto a la atención primaria como a los servicios de salud, de manera de garantizar un mejor flujo de los pacientes y que las personas logren tener acceso a los recursos que necesitan”.

Sobre las medidas

Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (APS)

1. Atenciones clínicas por profesionales no médicos: Resguardar las atenciones clínicas a través de profesionales no médicos (como enfermeros, técnicos de salud, etc.), priorizando los controles de pacientes crónicos y el cuidado general de la población bajo la supervisión y coordinación de médicos.

2. Reconversión de horas de atención médica: pasando de controles crónicos programados a atención de morbilidad para responder a la mayor demanda. Es decir, se reorienten los recursos a la atención de pacientes que están enfermos o experimentando problemas de salud agudos para satisfacer la demanda.

3. Renovación de receta de medicamentos de patologías crónicas: Se permite extender la prescripción trimestralmente, en lugar de mensual o quincenalmente, siempre y cuando sea seguro para el paciente. Además, autoriza a profesionales de Enfermería y Matronería a renovar recetas previamente emitidas por médicos.

4. Monitoreo de consultas respiratorias: observar y analizar continuamente el número y las características de las consultas relacionadas con enfermedades respiratorias en los centros de salud de la APS. Esto ayuda a identificar tendencias, detectar cambios en la incidencia de enfermedades respiratorias y tomar decisiones informadas para mejorar la atención y la prevención.

5. Aumentar la cobertura de vacunación de los grupos prioritarios.

Hospitales

Se instruye a los directores de Servicio de Salud y directores de hospitales de la Red Asistencial a asegurar una supervisión estrecha de los servicios clínicos de hospitalización y de las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH) con el objetivo de optimizar la atención y evitar la saturación de las urgencias hospitalarias.

Esta medida, explicó la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “se está pidiendo una supervisión estrecha de lo que sucede en los servicios de urgencias y en los servicios de medicina. Cuando observamos que un servicio de urgencias está atochado con mucha demanda y con muchas personas hospitalizadas, es lo que nosotros denominamos aguas arriba en las camas regulares del hospital y no se les da de alta en forma oportuna, y esto ocurre con mayor frecuencia normalmente en los fines de semana”.

1. Supervisión estrecha de servicios clínicos: Se busca garantizar la disponibilidad y uso eficiente de camas, coordinando con las unidades pertinentes para que las hospitalizaciones respondan a objetivos clínicos específicos y no se prolonguen las estadías innecesariamente.

2. Monitoreo y coordinación: Se debe utilizar el monitoreo de la gestión operacional e indicadores hospitalarios, incluyendo los específicos de la campaña de invierno, y fortalecer la coordinación a nivel macrorregional y nacional, activando oportunamente la Unidad de Gestión Centralizada de Casos (UGCC).

3. Supervisión de Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH): Se deberá asegurar el adecuado funcionamiento de las UEH en términos de oportunidad de atención, aplicación de protocolos, calidad, seguridad y reducción del tiempo de espera de pacientes por una cama.

La jefa de la cartera de Salud dijo que “estas acciones tienen como fin fortalecer la capacidad de respuesta de la red asistencial ante la contingencia estacional, protegiendo la atención oportuna y segura, especialmente de los grupos más vulnerables”.

Punto informativo de virus respiratorios

En otro orden, y respecto de la Situación Epidemiológica y el avance en la vacunación, el jefe del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS), Jorge Pacheco, entregó el balance correspondiente a la semana 18.

Informó que la Influenza A sigue siendo el virus predominante, representando el 51,6% de los casos detectados. [cite: 14] Las regiones con mayor detección son Santiago, Concepción y Talca. Otros virus circulantes incluyen Rinovirus (30,9%), Adenovirus (7,4%) y Parainfluenza (3,5%), entre otros.

En cuanto a la campaña de vacunación (datos al 8 de mayo de 2025), el profesional relató que:

Influenza: La cobertura general es del 63,9%, un 26% más que en 2024 a la misma fecha. Los grupos con menor cobertura son embarazadas (51,5%), niños de 6 meses a 5 años (53,9%) y adultos de 60 años o más (54,5%). Se han administrado 6.402.498 dosis.

COVID-19: La cobertura alcanza el 16,6% de la población objetivo, con 1.092.590 dosis administradas.

Inmunización con el anticuerpo monoclonal: Se ha alcanzado una cobertura del 83,9% de la población objetivo, con 71.877 dosis administradas. La cobertura en recién nacidos es del 97,6%.

Existen 1.632 puntos de vacunación públicos y privados a nivel nacional.

En relación con el funcionamiento de la Red Asistencial, la Coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, explicó:

Ocupación de Camas Críticas (Datos al 8 de mayo de 2025)

Pediátricas: De 635 camas habilitadas, la ocupación es del 68,2% (433 camas). Un 19,2% de las hospitalizaciones pediátricas en camas críticas se debe a patologías respiratorias.

Adultos: De 3.885 camas habilitadas, la ocupación es del 91,9% (3.569 camas). Las patologías respiratorias representan el 13,7% de estas hospitalizaciones.

Atenciones de Urgencia

Un 32,3% de las atenciones de urgencia correspondieron a causas respiratorias, un aumento respecto al 30,1% de la semana anterior. Las hospitalizaciones desde la urgencia por causa respiratoria aumentaron un 3,6% en relación con la semana previa.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, se refirió al impacto que tienen las lluvias sobre la salud de las personas ”estamos reforzando la red asistencial, si bien durante las mismas lluvias disminuye la cantidad de consultas en nuestro servicio de urgencias, sabemos que el mal clima es una señala que puede indicar que las personas están más hacinadas, están más encerradas y por tanto aumentan la transmisibilidad de los virus, lo que genera a su vez mayor cantidad de consulta a los días siguientes de esas lluvias implementando todas las medidas que se han anunciado de reforzar los servicios de urgencia, reforzar los hospitales y llamar a la ciudadanía a vacunarse ya tomar todas las medidas de prevención”.

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en relación con la circulación de virus respiratorios y cuándo se podría ver el peak de virus respiratorios, dijo que es difícil de predecir, pero hoy estamos viendo un alza de circulación.

«La misma cantidad de gente que se enferma en el ascenso de la curva de circulación se va a enfermar en el descenso. Por lo tanto, es oportuno que vayan a vacunarse. Yo he dicho: no pierdan más tiempo, vayan a vacunarse. Y lo mismo con el caso del Anticuerpo Monoclonal que nos interesa tener a todos los niños protegidos cuando comienza a predominar ese virus”.

Medidas de Prevención

Se recuerda a la población la importancia de:

Uso obligatorio de mascarilla en las urgencias de los centros de salud.

Lavado frecuente de manos.

Cubrirse al toser o estornudar.

No fumar en domicilios.

Aislar en lo posible a menores de un año, evitando aglomeraciones y contacto con enfermos.

Se sugiere teletrabajo para cuidadores de población de riesgo.

Ventilar adecuadamente las salas de clases.

No se necesita certificado médico para justificar inasistencia escolar ni para el retorno a clases.

Hacer un buen uso de la Red Asistencial, prefiriendo la Atención Primaria (CESFAM, SAPU, SAR) para problemas no urgentes.