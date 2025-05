Banco Mundial otorga US$ 230 millones adicionales al gobierno de Argentina

El Banco Mundial (BM) aprobó este viernes un préstamo de US$ 230 millones para Argentina destinado a impulsar la creación de empleo y la capacitación, apoyando los programas “Promoción del Empleo” y “Retorno al Trabajo”. Este financiamiento, parte de un paquete trienal de US$ 12.000 millones tras el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca beneficiar a más de 800.000 personas desempleadas mediante capacitación, servicios de búsqueda de empleo y certificación de competencias sociolaborales, según se explicó.



El préstamo, con tasa variable, plazo de amortización de 32 años y 7 años de gracia, se basa en el éxito del Portal de Empleo, que ha involucrado a 1,7 millones de personas en busca de empleo y 7.500 empresas. Además, se capacitó a 2.000 trabajadores de las oficinas municipales de empleo y se creó el Observatorio de Ocupaciones de Argentina (OOA) para monitorear y analizar el mercado laboral.



“Argentina está invirtiendo en la capacitación de su fuerza laboral y en la generación de más y mejores empleos. En los próximos diez años, 1,9 millones de jóvenes alcanzarán la edad productiva, mientras que los avances tecnológicos están complicando las trayectorias laborales de las personas en edad productiva”, afirmó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.



El nuevo crédito se suma a los desembolsos previos otorgados por el Banco Mundial al gobierno de Javier Milei, que hasta la fecha ha desembolsado US$1.500 millones.



El programa general incluye tres ejes:



El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinará US$5.000 millones a modernizar la administración tributaria, mejorar la educación y construir infraestructura crítica.



La Corporación Financiera Internacional (CFI) prevé movilizar hasta US$5.500 millones para apoyar la inversión privada, con US$2.000 millones disponibles durante el primer año.



El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) emitirá garantías por US$ 1.500 millones para ampliar el acceso al crédito, especialmente para las pymes, y fomentar la inversión en infraestructura.