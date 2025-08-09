Carabineros frustra robo en farmacia del Barrio 18 y detiene a sospechoso en el acto

La tranquila mañana del sábado en el Barrio 18 de Septiembre se vio interrumpida por un hecho delictual que terminó con una rápida respuesta policial. Poco antes de las 10:00 horas, Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas detuvo “in fraganti” a un hombre que había ingresado a robar a la conocida Farmacia del Dr. Simi, ubicada en la intersección de José Martínez de Aldunate y Blanco Encalada.

Según los antecedentes, el sujeto forzó su entrada rompiendo el vidrio de una de las ventanas del local. La alerta fue recibida por la Central de Comunicaciones de Carabineros, que de inmediato movilizó a una patrulla al lugar. Los funcionarios llegaron en pocos minutos y sorprendieron al individuo aún en el interior, procediendo a su detención y recuperando las especies sustraídas.