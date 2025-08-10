Estado de rutas en Tierra del Fuego | Domingo 10 de agosto

Ruta 257 CH

Bahía Azul a Límite fronterizo San Sebastián.

● Desde Bahía Azul hasta el limite comunal Sector Bahía Azul incluye rampas: calzada húmeda sin presencia de escarcha.

* De km 16 a km 49,5: calzada sin presencia de escarcha.

* De Km 49,5 cruce Y663, Cruce CH 257-CH259, Rotonda acceso a Cerro Sombrero: calzada con leve presencia de escarcha.

* De Km 57 a Km 93,4 límite comunal: calzada sin presencia de escarcha.

Se aplica sal de Km 49,5 al 57,5 por leve presencia de escarcha en el sector.

● Desde el límite comunal hasta el Complejo fronterizo San Sebastián transitable, condición de calzada húmeda sin presencia de escarcha, viento moderado en el sector. ● Equipo de Vialidad en operación de esparcido de sal en los puntos críticos de este tramo.

▶️ Ruta Y-655

Cruce Bahía Felipe a Cruce 257CH.

● Transitable, sólo algunos sectores con baches y calamina.

▶️ Ruta Y-65

Manantiales – Porvenir.

● Desde Manantiales hasta el km 55 precaución, calzada con presencia de escarcha matinal en algunos tramos. Desvíos debidamente señalizado en el km 41,00 y 51,00 por construcción de puentes Garcés y Rio del Oro.

● Desde el km 55,00 hasta Porvenir transitable, sólo sectores con humedad y viento moderado. Equipo de Vialidad en operación de esparcido de sal en los puntos críticos de esta ruta.

▶️ Ruta Y-629

Aeródromo

● Transitable, sólo sectores con humedad, ruta sin escarcha, viento moderado.

▶️ Ruta Y-71

Porvenir – Onaissin

● Transitable, sólo condición de humedad y sin escarcha en sus primeros 11,00 kms pavimentados, viento moderado.

● Desde el km 11 hasta el km 94,66 transitable, por desvíos debidamente señalizados por el contrato de pavimentación, esto desde el km 27,66 hasta el km 36,00 y desde el km 59,32 hasta el km 94,66, sectores con presencia de baches y calamina.

▶️ Ruta Y-635

Cordón Baquedano

● Precaución, condición de camino de altura, presencia de escarcha matinal, hielo, baches y calamina.

Sólo tránsito local en vehículos doble tracción y cadenas para vehículos de carga mayor.

▶️ Ruta Y-85

Onassin-Cameron – Cumbres y lagos

● Desde Onaissin a Cameron transitable, algunos tramos con baches y calamina.

● Desde Cameron a Rasmussen km 159,00 escarcha matinal, predomina escarcha en km 112,100 – 112,120 (Puente Río Grande).

● Ruta resbaladiza por humedad en plataforma km 63,500 al 80,500 y desde cruce Evans (km 102) hasta el km 125,200. Desde km 135,000 al 159,0 presencia de hielo lavado en zonas de bosque y sombra. Transitar con precaución.

▶️ Ruta Y-895

Escarcha matinal, transitable.

Presencia de barro entre el km 76,600 – km 78,300, transitar camiones SÓLO con uso de cadenas.

▶️ Ruta Y-761

Escarcha matinal con predominio de hielo lavado en km 0,500a km 10,000 zona de bosque. Transitar con precaución

▶️ Ruta Y-769

Escarcha matinal en km 0,300 a km 3,000. Transitar con precaución.

????El llamado del Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y de #VialidadMOP, es a conducir con precaución y estricta atención a las condiciones climáticas imperantes.

????El estado de las rutas puede variar con el transcurso de las horas.

????Se recomienda la utilización de neumáticos adecuados para la conducción sobre escarcha o nieve, y porte de cadenas para camiones y buses.

