Abiertas las postulaciones al Subsidio al Consumo de Gas Natural 2025 en Tierra del Fuego

Ya está abierta la nueva postulación al Subsidio al Consumo de Gas Natural 2025, impulsado por el Gobierno de Chile a través de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes junto a las municipalidades de la región.

Este beneficio busca aliviar los gastos de gas domiciliario en los hogares más vulnerables de nuestra comuna, donde el gas es esencial para enfrentar el clima fueguino

¿En qué consiste el subsidio?

Es un aporte mensual fijo que se aplica como descuento directo en la boleta de gas natural domiciliario:

Noviembre a marzo → hasta $8.640

Abril a octubre → hasta $18.720

¿Quiénes pueden postular?

Personas mayores

Personas con discapacidad severa

Cuidadoras o cuidadores acreditados en el Registro Social de Hogares (RSH)

Deben ser residentes de la comuna de Porvenir

Requisitos de ingreso:

1 integrante → ingreso per cápita ≤ $448.008

2 o más integrantes → ingreso per cápita ≤ $224.004

Ejemplo

2 personas: ingresos totales ≤ $896.008

3 personas: ingresos totales ≤ $672.012

Documentos necesarios:

* Registro Social de Hogares

* Cédula de identidad

* Última liquidación de pensión

* Credencial de discapacidad (si aplica)

* Tres últimas boletas de gas pagadas

Es indispensable presentar todos los documentos para validar la postulación.

Para más información o solicitud visita Dideco de la Municipalidad de Porvenir, en Santa María #40 o contacto a pleon@muniporvenir.cl / +56932594058