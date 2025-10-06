Contraloría descarta irregularidades en gestión del alcalde Radonich y solo instruye ajustes administrativos

El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó su tranquilidad tras conocer el dictamen emitido por la Contraloría General de la República respecto a las denuncias relacionadas con el uso de suplencias en cargos municipales, recalcando que el informe “ratifica que no existe falta a la probidad, enriquecimiento ilícito, dolo ni aprovechamiento personal alguno”.

“Muy tranquilo, dejando claro este dictamen, que no hay falta de probidad, no hay enriquecimiento ilícito, no hay ningún aprovechamiento, no hay dolo y lo que intentaron algunos de mala fe generar queda totalmente claro”, señaló el jefe comunal. Agregó que el pronunciamiento establece únicamente “correcciones administrativas y cambios de criterio que vamos a cumplir como corresponde, pero no hay ningún tipo de reproche que genere una investigación ni sumario”.

De acuerdo con el documento oficial firmado por la contralora general, Dorothy Pérez, la resolución ordena a la Municipalidad de Punta Arenas adoptar medidas para regularizar ciertos procedimientos administrativos asociados al nombramiento de suplentes en cargos de exclusiva confianza, precisando que dichos cargos deben ser provistos por un titular en un plazo máximo de seis meses. No obstante, el texto no formula cargos ni sanciones, ni hace referencia a conductas indebidas o faltas a la probidad administrativa.

Resolución de Contraloría

Radonich subrayó que “ningún tipo de falta fue observada por Contraloría de lo que ha pasado hasta ahora” y que el municipio asumirá las correcciones indicadas por el órgano fiscalizador. “Sigo confiando plenamente en los funcionarios municipales. Lamentablemente, hubo quienes buscaron denostar gratuitamente no solo una gestión, sino a personas honorables que trabajan en esta Municipalidad”, añadió.

El edil recordó que las designaciones cuestionadas se realizaron con el propósito de mantener la continuidad de funciones y optimizar los recursos municipales, dentro de los márgenes que la normativa permite. “Desde el primer momento dijimos que no había irregularidades ni faltas a la probidad, y este dictamen lo confirma”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde reiteró que el municipio cumplirá con las observaciones planteadas por Contraloría, enfocadas en ajustes procedimentales, destacando que “lo importante es que se reafirma lo que dijimos desde el comienzo: no hay falta administrativa, no hay dolo, no hay aprovechamiento. Solo hay correcciones que estamos dispuestos a implementar para seguir mejorando nuestra gestión”.