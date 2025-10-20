DL Mining lanza un parque solar de 80 MW y abre contratos de minería en la nube Green-Hashrate, incluidos XRP/SOL/ETH/DOGE

La instalación, ubicada junto a un parque solar de NV Energy, suministrará electricidad 100 % renovable a los clústeres de minería de Bitcoin y Litecoin de dl, reduciendo las emisiones por unidad en un 32 % según una auditoría independiente de SGS. El lanzamiento se produce en un momento en que la demanda institucional de infraestructura criptográfica baja en carbono se acelera a nivel mundial.

Minería DLSimplifica el proceso de minería en la nube encriptada y crea un canal conveniente para que los usuarios basados ​​en cero obtengan fácilmente ingresos pasivos diarios.

En la industria de las criptomonedas, la facilidad de operación y la rentabilidad son fundamentales. Para quienes buscan una inversión baja, altos rendimientos e ingresos estables, la minería en la nube es, sin duda, la opción ideal. Este artículo analizará el mecanismo principal de la minería en la nube y se centrará en recomendar la plataforma líder en la industria, DL Mining, comprometida a ayudar a los usuarios a alcanzar un objetivo de ingresos sostenibles de más de $1,000 al día.

DL Mining: Donde la pereza se encuentra con las ganancias

DL Mining lleva la minería en la nube a un nuevo nivel de comodidad, ideal para principiantes. La plataforma cuenta con una interfaz intuitiva que facilita incluso a los principiantes en criptomonedas. DL Mining cree que la pereza no es un fracaso, sino el camino al éxito.

Con múltiples instalaciones mineras en todo el mundo, DL Mining se ha ganado la confianza de más de 6 millones de usuarios en todo el mundo gracias a sus retornos estables y su seguridad. DL Mining utiliza energías renovables, como la solar y la eólica, para impulsar su negocio de minería en la nube, lo que reduce significativamente los costos de minería e integra el excedente de electricidad a la red.

Esto significa que los usuarios no necesitan comprar hardware costoso ni soportar la contaminación acústica y las altas temperaturas en casa para obtener potencia de procesamiento. Solo necesitan una computadora o un teléfono móvil, firmar un contrato de minería y empezar a generar ingresos.

¿Cómo empezar a usar DL Mining? El primer contacto no es complicado, solo sigue estos tres sencillos pasos:

1. Registrar una cuentahaga clic aquíCrea una cuenta en un minuto. Regístrate para obtener un capital de inversión de $15 e invierte en contratos gratuitos para ganar $0.6 al día.

2. Elige una combinación de contratos La plataforma ofrece una variedad de planes de contrato, ¡y los usuarios pueden elegir el contrato que más les convenga para comprar!

LTC [contrato básico]: monto de inversión: $100, período del contrato: 2 días, ingreso diario de $4, ingreso por vencimiento: $100 + $8

LTC [contrato básico]: monto de inversión: $500, período del contrato: 5 días, ingreso diario de $8, ingreso por vencimiento: $500 + $37

BTC [contrato clásico]: monto de inversión: $1,000, período del contrato: 10 días, ingreso diario de $16, ingreso por vencimiento: $1,000 + $160

BTC [contrato clásico]: monto de inversión: $3,000, período del contrato: 16 días, ingreso diario de $51, ingreso por vencimiento: $3,000 + $816

BTC [Contrato avanzado]: monto de inversión: $10,000, período del contrato: 35 días, ingreso diario de $215, ingreso por vencimiento: $10,000 + $7525

BTC [Supercontrato]: monto de inversión: $50,000, período del contrato: 45 días, ingreso diario de $1250, ingreso por vencimiento: $52,000 + $67080

Para más opciones, visite el sitio web oficialdlmining.net.

3. Espere a que los ingresos se acrediten automáticamente Después de comprar el plan de contrato, el sistema se conecta automáticamente a la minería, calcula los ingresos por intereses cada 24 horas y los fondos se pueden retirar o reinvertir en cualquier momento.

El atractivo de la minería en la nube

La minería en la nube ha sido popular entre los entusiastas de las criptomonedas desde hace mucho tiempo gracias a su facilidad de uso y a su inicio rápido. A diferencia de la minería tradicional, la minería en la nube no requiere hardware costoso, tecnología compleja ni monitoreo constante.

La minería en la nube simplifica el proceso de minería y permite a cualquier persona, independientemente de su experiencia, participar en esta revolución de las criptomonedas. Los usuarios no necesitan invertir en costosos equipos de minería ni gestionar configuraciones complejas, sino que pueden generar ingresos alquilando potencia de procesamiento de centros de datos remotos.

Increíble potencial de ganancias

DL Mining destaca en el mercado por su atractivo potencial de ganancias diarias. Ofrece una oportunidad de ganancias diarias de $1,000 o más, ayudando a los entusiastas de la minería a generar riqueza. Imagina obtener buenos ingresos sin esfuerzo ni configuraciones complejas. Ese es el encanto de DL Mining.

Seguro y confiable

En el mundo de las criptomonedas, la confianza y la seguridad son fundamentales. DL Mining lo entiende y prioriza la seguridad del usuario. DL Mining se compromete con la transparencia y la legalidad, garantizando la protección de las inversiones de los usuarios y ayudándolos a centrarse en la rentabilidad.

Para más detalles, por favorVisita: dlmining.net o Descarga la aplicación móvil.

Acerca de DL Mining

DL Mining, fundada en 2014 y con sede en el Reino Unido, es una empresa líder en minería en la nube centrada en la innovación y la sostenibilidad. Ofrece soluciones de minería de criptomonedas fáciles de usar, seguras y eficientes tanto para principiantes como para expertos. La plataforma utiliza fuentes de energía renovables como la hidroeléctrica, la solar y la eólica, lo que garantiza operaciones respetuosas con el medio ambiente.