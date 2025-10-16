Importante incautación de productos hicieron Aduana y Carabineros en Puerto Natales: 3 detenidos por infracción a la ley de Propiedad Intelectual

• El operativo dejó un saldo de tres detenidos por Infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial

Durante la jornada del día miércoles 15 de octubre, Carabineros de la sección especializada O.S.9 Magallanes, en un trabajo conjunto y coordinado con la Dirección Regional de Aduana de Punta Arenas, se trasladaron hasta la ciudad de Puerto Natales, con la finalidad de fiscalizar diversos locales comerciales que mantenían a la venta productos falsificados, vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual.

En el primero local comercial, se recibió una denuncia de la marca Duracell, en la cual se señalaba que en dicho recinto se comercializaban pilas de diferentes modelos, las cuales presentaban similitudes en colores y diseños a los productos protegidos por la marca estadounidense. A raíz de lo anterior, se incautaron 2.083 unidades de pilas, donde además Carabineros de la sección 0.S.9 detuvieron al encargado del local, poniéndolo a disposición de la Fiscalía local de Puerto Natales por Infracción a la Ley 19.093 de Propiedad Intelectual.

Dentro de la misma fiscalización se ingresa a un local que comercializaba artículos deportivos y vestimentas, ubicado en el centro de Puerto Natales, donde se incautan 104 unidades de zapatillas urbanas de diferentes colores y modelos, además de 444 unidades de camisetas, poleras, polerones, parkas y gorras de marcas como Nike, Adidas, Puma, entre otras. A raíz de este segundo procedimiento se detuvo a dos personas adultas, de nacionalidad chilena, siendo puestos a disposición de las autoridades.

El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, comentó que “nuevamente, el trabajo de colaboración y coordinación con personal de Carabineros permitió poder decomisar mercancías que eran vendidas a la ciudadanía y que infringían distintas normativas como la de propiedad intelectual. Cabe recordar que comercializar productos de marcas, y que no cuenten con los vistos buenos correspondientes, es un delito. Como Aduana de Punta Arenas tenemos un rol clave en evitar que este tipo de artículos lleguen a las personas, ya que uno de nuestros roles es evitar la evasión fiscal y proteger a los chilenos y chilenas».

Este operativo dejó un saldo de tres detenidos, por infracción a la Ley 19.039, siendo puestos a disposición del Ministerio Público, los cuales quedaron en calidad de apercibidos, a la espera de citación por parte de la fiscalía de la capital regional de Última Esperanza.

Con esta importante incautación se da un mensaje concreto a la ciudadanía, demostrando el trabajo mancomunado y coordinado entre Aduanas y Carabineros de Chile, quienes hacen un llamado a la comunidad a respetar las leyes vigentes, evitar la compra o venta de productos falsificados o de dudosa procedencia, recordando siempre, que este tipo de conductas constituyen un delito penado por la legislación chilena.