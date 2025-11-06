«Voces en el Arte»: Concurso de Arte contra las violencias a las mujeres en Tierra del Fuego

La Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y la Municipalidad De Porvenir te invitan a participar en esta convocatoria artística en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Categorías por edades:

A) Infantil (6-10 años).

B) Juvenil (11-17 años).

C) Entre 18-29 años.

D) 30+ años.

Formatos: dibujo, pintura, collage, fotografía, poema, cuento u otras expresiones artísticas.

Revisa las bases en https://tinyurl.com/3xbcrh66 o escaneando el código QR

Entrega: hasta el 20 de noviembre de 2025, en Padre Mario Zavattaro 525, Porvenir, o al correo maleon@interior.gob.cl o jmansilla@interior.gob.cl

???? Premiación: 25 de noviembre, 18:00 h, CFT de Magallanes.

Las obras serán parte de una exposición abierta al público.