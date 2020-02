Gobernación Marítima de Punta Arenas y la Municipalidad destacan labores de resguardo y seguridad en playas

Al mediodía de este domingo 09 de febrero el Gobernador Marítimo de Punta Arenas (S) Capitán de Fragata (Lt) Carlos Cerda Espejo y el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, realizaron un balance respecto a las últimas jornadas de altas temperaturas en la zona, que han generado una alta concurrencia de visitantes a los distintos lugares del borde costero.

El Gobernador Marítimo de Punta Arenas (S) destacó que “el trabajo realizado en medidas de prevención nos tienen bastante contentos, en donde las coordinaciones realizadas han sido exitosas. Las recomendaciones para las personas siguen siendo tener conciencia, a pesar que las temperaturas ambientales han aumentado, las temperaturas del agua siguen siendo bajas bordeando los 12 grados, lo cual implica que al estar expuesto por largos periodos, 30 a 40 minutos, también puede ocasionar riesgos. Reiteramos el llamado a que las personas realicen sus actividades en lugares en donde se encuentre presente la autoridad marítima, muchas veces las personas se arriesgan más al no haber control o toman pequeñas embarcaciones que, al levantarse el viento, ocasionando condiciones de riesgos importantes. De igual manera recalcar que la ingesta de alcohol no se puede compatibilizar con las actividades que se realizan en el borde costero y también esta prohíba su ingesta en la vía pública”.

El Alcalde de Punta Arenas señaló “han sido cuatro días con altas temperaturas lo que ha motivado que muchos vecinos estén en la playa disfrutando. La municipalidad ha estado coordinada con la Armada hace bastante tiempo para brindar más seguridad, realizando actividades de deporte dentro de lo que es la playa y esto ha sido coordinado con la Armada, pues de los instructores de las actividades que hay se encuentran salvavidas, estando atentos a las personas que se lanzan al mar y puedan tener más seguridad. Quiero dar gracias a la armada que ha dispuesto una lancha que vigila el borde costero para dar mayor seguridad, pero oca es fundamental el autocuidado y que tengamos más prevención tomando en consideración que la playa no es apta para el nado”.

Durante las últimas jornadas, a pesar de la alta concurrencia de personas al borde costero, no se han registrado situaciones que impliquen el accionar algún tipo de operativo de salvamento, proyectándose altas temperaturas en la zona para los próximos días.

