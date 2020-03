Concejala Verónica Aguilar exige respuestas ante problemas del transporte público mayor en la ciudad

“Ya estamos cansados de mesas de trabajo, queremos soluciones concretas”, enfatizo la concejala Veronica Aguilar con respecto a la critica situación del transporte mayor de la comuna de Punta arenas.

La situación de los buses de transporte mayor en la ciudad de Punta arenas, es tremendamente preocupante, la empresa que no continua, otra que dice asumir pero que no lo hace, y las autoridades solo reaccionan con mesas de trabajo, eso es indignante, según explico la Concejala Veronica Aguilar.

“Yo me he reunido con los choferes de la locomoción mayor, le he consultado al respecto al seremi de transporte, lo expuse en concejo municipal en reiteradas ocasiones, y el problema lleva casi dos años y nada, no hay solución, no se que esta esperando el Ministerio de Transporte, ¿que existan mas accidentes?, esto ya no da para mas”, aseguro la edil.

Aguilar agregó, que converso con el Intendente Fernandez al respecto, y que la autoridad regional le señalo que viajara este miércoles a Santiago a reunirse con la Ministra de Transporte, por lo que la Concejala le solicito formalmente al Alcalde Radonich que oficia al Ministerio y al intendente, y que le manifieste la preocupación al respecto, “ojala la Ministra venga a Punta Arenas, a conocer la realidad, se suba a una micro y vea lo peligroso que es transitar por la ciudad a bordo de estos buses que ya están en decadencia por falta de mantención”, enfatizo Aguilar.

Aquí existe un contrato, yo no se si se sigue cancelando por los 80 buses que deberían circular, cuando en realidad los que están en recorrido no son mas de 40, y lo hacen en pésimas condiciones, dijo Aguilar.

Agrego la concejala, que “Ya no queremos mesas de trabajo, ni buenos oficios, queremos soluciones concretas, hoy el ministerio de transporte esta poniendo en riesgo la integridad de nuestros vecinos, estudiantes, adultos mayores, trabajadores, y de todos quienes somos usuarios del transporte mayor”.