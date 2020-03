Coronavirus: el avance de la pandemia por el mundo

La enfermedad ya llegó a al menos 120 países y amenaza a los sistemas de salud menos desarrollados. Si bien la cantidad de contagios comenzó a declinar en China, país donde se originó el brote, los infectados están en alza en varios continentes y la cifra total supera a los 120.000.

El siguiente es un reporte mundial del día de hoy, suministrado por INFOBAE.

El coronavirus continúa expandiéndose por el mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas fatales en Asia, Europa, Estados Unidos y los primeros pacientes confirmados en América Latina. Los gobiernos analizan tomar medidas más drásticas para frenar el avance de la cepa, que aunque no tiene una alta tasa de mortalidad, presenta dificultades para una temprana detección que ayude a frenar la propagación.

Además, la Organización Mundial de la Saluda (OMS) ha declarado al coronavirus como una pandemia.

Los horarios están expresados en GMT:

21.10: Italia suspendió todas las actividades comerciales en el país, excepto farmacias y venta de alimentos.

21.00: Se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de contagiados asciende a 21

19.00: El gobierno de Bolivia declaró la emergencia nacional por el coronavirus.

18.00: Declaran estado de emergencia en Bay Harbor Islands, Florida, Estados Unidos, tras detectar un caso sospechoso.

16.40: La Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 como una pandemia. Además, el titular del organismo denunció que hay “niveles alarmantes de propagación e inacción” ante el avance de la enfermedad. Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que el número de casos de Covid-19 en las últimas dos semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del brote de coronavirus, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 muertos.

16.30: Aplazaron la final de la Copa del Rey de fútbol español entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, prevista para el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla. No se ha definido la nueva fecha.

16.25: España es el segundo país europeo con más casos de coronavirus notificados hasta el momento (2.128, según el último resumen del Ministerio de Sanidad), después de Italia (con 10.146), y por delante de Francia (1.784) y Alemania (1.296).

16.15: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, declaró que la crisis por el coronavirus empeorará. “Puedo decir que veremos más casos y que las cosas empeorarán con respecto a la situación actual”, declaró el funcionario al hablar ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.

16.10: La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 prevista para este mes se realizará de forma virtual por preocupaciones sobre el coronavirus. “Por precaución, Estados Unidos decidió organizar la próxima reunión ministerial del G7 por videoconferencia en lugar de la reunión en Pittsburgh”, dijo una vocera del Departamento de Estado.

16.00: El Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Ángeles, una de las ferias de videojuegos más grandes del mundo, fue anulado debido a los temores ligados a la epidemia.

15.50: Irlanda reportó la primera víctima mortal del coronavirus en su territorio

15.40: La agencia iraní Fars reportó el contagio del vicepresidente Eshaq Jahangiri, el ministro de herencia cultural, Ali Asghar Mounesan y el ministro de Industria, Reza Rahmani.

15.30: Kuwait suspenderá todos los vuelos comerciales a partir del viernes hasta nuevo aviso por temor a la propagación del coronavirus.

15.20: Tercer caso positivo en el Congreso español. Se trata de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, miembro del Partido Popular. Previamente se confirmó el contagio de dos legisladores de Vox: Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano.

15.10: GPMoto: la primera fecha de la máxima competición de motociclismo, con sede en Argentina, fue aplazada de abril a noviembre.

14.50: Perú anunció la orden de aislar a los pasajeros que arriben de China, España, Francia e Italia. Además, el presidente Martín Vizcarra aplazó por 15 días el inicio del año escolar, con el fin de prevenir los contagios.

14.35: Todos los partidos de la 26ª jornada de la liga alemana se jugarán a puerta cerrada este fin de semana. En tanto, un jugador profesional dio positivo, en Hanóver (segunda división).

14.25: La compañía aérea alemana Lufthansa anunció que anulará unos 23.000 vuelos entre el 29 de marzo y el 24 de abril por la epidemia de coronavirus, y añadió que “se prevén otras cancelaciones más en las próximas semanas”. Por esta epidemia, el grupo también congelará sus contrataciones y ofrecerá vacaciones sin goce de sueldo a sus empleados.

14.20: Casi el 75% de las empresas estadounidenses reportaron problemas de abastecimiento debido a la epidemia de coronavirus y aún más esperan verse afectadas, según una encuesta del sector.

Un peatón camina con una mascarilla en las afueras de la Bolsa de Nueva York (Reuters)

14.10: El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirmó los primeros dos casos de coronavirus en el país centroamericano, en dos mujeres hondureñas que ingresaron por Tegucigalpa y San Pedro Sula, procedentes de España y Suiza.

14.00: La Bolsa de Nueva York se hunde en el inicio de la jornada bursátil, ante interrogantes sobre las medidas de apoyo económico que planea presentar el gobierno de Estados Unidos para enfrentar los efectos del al coronaviris: el Dow Jones perdía 2,89% y el Nasdaq -2,50%.

13.35: Canadá anunció la creación de un fondo de 1.000 millones de dólares canadienses (728 millones de dólares) para apoyar la economía del país ante la epidemia de coronavirus. Este fondo “aporta financiamiento a las provincias y territorios para ayudar a prepararse ante cualquier eventualidad y para atenuar los riesgos” en la población, dijo el premier Justin Trudeau.

13.10: Argentina ordenó un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país sudamericano procedentes de los países más afectados por el nuevo coronavirus “Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, dijo el presidente Alberto Fernández.

12.50: El gobierno británico destinará 30.000 millones de libras para contrarrestar efectos del coronavirus. Según el ministro de Finanzas, la crisis tendrá un impacto “significativo pero temporal” en la economía.

12.25: La canciller alemana, Angela Merkel, dijo estar dispuesta a reconsiderar la regla de “déficit cero” para enfrentar con todos los recursos necesarios la epidemia de coronavirus.

12.00: España llegó a los 2.000 casos de coronavirus y 47 fallecidos. La mitad de los contagiados son de la región de Madrid, que suma 31 víctimas fatales.

11.45: La final de la Copa de la Liga francesa, París SG-Lyon, inicialmente prevista el 4 de abril en el Stade de France, fue aplazada, anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) del país galo, confrontada a las restricciones ligadas al coronavirus

11.20: El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que “para proteger la salud colectiva” se impondrá un “aislamiento preventivo” a las personas que lleguen al país procedentes de España, China, Italia y Francia.

Filas afuera de un supermercado de Milán en el segundo día de cuarentena en todo el territorio italiano (Reuters)

11.00: Irán reportó 63 nuevas muertes por coronavirus, el peor balance diario desde el inicio del brote en el país, y suma 354 víctimas fatales. Además, confirmó 958 diagnósticos positivos, lo que elevó el total de casos a más de 9.000.

10.55: Paraguay analiza prohibir la entrada de ciudadanos de los países más afectados por la epidemia. El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, Bachi Núñez, dijo que presentará un proyecto de declaración para vetar a pasajeros que provengan de las zonas con más casos de contagios y muertes. Hasta ahora se han detectado cinco casos en el país sudamericano.

10.40: Río de Janeiro autorizará las hospitalizaciones obligatorias para aquellas personas sospechosas de estar infectadas con el coronavirus. El gobernador Wilson Witzel adelantó que el estado publicará en los próximos días un decreto vinculado a la emergencia por la epidemia.

10.30: Cataluña pasó de prealerta a la de alerta, con nuevas precauciones anunciadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien adelantó que serían “medidas más drásticas y contundentes”. En principio, los acontecimientos deportivos se harán a puerta cerrada y se suspendieron “todas las prácticas docentes en el ámbito de la salud” para proteger al personal sanitario, así como los eventos con más de mil personas.

10.15: El gobierno italiano anunció una ayuda excepcional de 25.000 millones de euros (28.300 millones de dólares) para luchar contra la epidemia del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 600 muertos en el país. De esa suma, la mitad servirá para atender lo más urgente y el resto se utilizará en una fase posterior.

10.00: Israel reportó dos nuevos caos y elevó el total a 76. Entre los pacientes diagnosticados está un empleado que trabaja en el aeropuerto internacional Ben Gurion.

10.00: Irak anunció la segunda muerte en su territorio por coronavirus. Por su parte, el clérigo Moqtada Al-Sadr dijo que rechazaría cualquier tratamiento médico que haya sido producido por Estados Unidos.

9.45: Kiev, la capital de Ucrania, anunció el cierre de colegios y universidades hasta fines de marzo.

9.30: Cualquier persona que llegue a Beijing del extranjero deberá someterse a una cuarentena obligatoria de 15 días, anunció la alcaldía de la ciudad, en un momento en que los casos del nuevo coronavirus importados aumentan en la capital china. La medida afecta a todos los recién llegados del extranjero sin distinción.

9:30: El brote del nuevo coronavirus ha dejado un balance de cerca de 120.000 personas contagiadas y un total de 4.285 víctimas mortales en todo el mundo, según los datos globales recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

9.20: El Banco de Inglaterra baja a 0,25% los tipos de interés debido a la epidemia de coronavirus

9.10: Polonia ordena el cierre de centros educativos y de cines y teatros para frenar los contagios

9:10: El Gobierno de Japón planea mantener durante otros diez días el cierre de escuelas, colegios y guarderías y la prohibición de celebración de actos masivos, en el marco de las medidas para frenar el brote del nuevo coronavirus, informó la cadena de televisión NHK.

08:30: El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Indonesia su primera víctima mortal, una mujer de 53 años de edad que tenía patologías previas, según ha informado este miércoles el Ministerio de Sanidad indonesio.

8.00: Sellar las fronteras de Alemania para prevenir la propagación del coronavirus no funcionaría, dijo el ministro de Salud, quien se opuso a seguir las medidas de la vecina Austria y rechazar la entrada de personas procedentes de Italia. “El virus está en Alemania, está en Europa. Esa es la idea a la que tenemos que acostumbrarnos”, dijo. “Se seguirá propagando aunque se cierren todas las fronteras. Tarde o temprano tienes que dejar entrar o salir a la gente y luego empieza a extenderse de nuevo.”

7:30: El gobierno de Boris Johnson se dispone a presentar el miércoles su primer presupuesto posbrexit en plena crisis del coronavirus, que impuso un cambio de planes al exigir medidas de urgencia para evitar que el impacto de la epidemia hunda la economía.

7:15: Varias empresas de la ciudad china de Wuhan, el epicentro de la epidemia global de coronavirus, serán autorizadas a retomar gradualmente sus actividades fabriles, anunció el miércoles el gobierno de la provincia de Hubei

6:52: Los casos de coronavirus en Estados Unidos ya han sobrepasado la cifra de los 1.000, un número que se ha duplicado desde el domingo, según ha informado la prensa estadounidense.

6:00: El Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica anunció este martes el primer caso de coronavirus en el país, una mujer jamaicana procedente de Reino Unido.

5:30: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) comunicó que este martes se han confirmado 242 nuevos contagios del nuevo coronavirus en el país, por lo que el balance total asciende a 7.755, lo que supone un ligero repunte tras cinco días consecutivos a la baja debido al aumento de infecciones en Seúl y áreas de alrededor.

4:20: El Ministerio de Salud de China confirmó este miércoles la muerte de 3.158 personas a causa del brote del nuevo coronavirus y ha cifrado los contagios en 80.778, tras otro día de descensos en el número de casos que afectan al país asiático.

4:00: Ecuador anunció el martes recortes presupuestarios, reducción de salarios de empleados públicos y más endeudamiento para enfrentar las dificultades derivadas del coronavirus y la caída del precio del petróleo.

3:35: Estados Unidos instó a Irán a liberar “de inmediato” a los estadounidenses detenidos “injustamente” en el país a causa de los casos de coronavirus registrados en su territorio, aludiendo a “razones humanitarias”.

03:33: La cifra de fallecidos por el derrumbe de un hotel destinado a albergar a personas afectadas por el brote de coronavirus en la ciudad china de Quanzhou (este) se ha elevado este miércoles a 26, según han informado las autoridades locales.

Un trabajador le toma la temperatura a una mujer en una fábrica de Shanghai

2:51: El Gobierno de Paraguay decidió suspender las clases en los colegios del país y prohibir los eventos y las actividades que implican aglomeración de personas durante 15 días como medida de prevención y control del nuevo coronavirus.

00:30: La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, confirmó ocho casos de nuevo coronavirus en el país, entre ellos un muerto, que se convirtió en el primer fallecido por el covid-19 en Centroamérica.

00.00: Bolivia confirmó sus dos primeros casos de coronavirus. Ambas personas habían viajado a Italia.

Fuente: INFOBAE.