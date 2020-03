El camino está tomado, no tiene atajos – Víctor Maldonado – Opiniones

13 de marzo de 2020: “El camino está tomado, no tiene atajos”.

 Cuando un gobierno es débil y el país se encuentra afrontando una crisis, muchas cosas pueden pasar. Hay que estar preparados para diversos escenarios. Como existe más de un motivo para pensar que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, no es de extrañar que se presente la idea de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias.

 Por seguro, propuestas similares seguirán apareciendo. Como ya ha acontecido con la repentina ocurrencia de elegir constituyentes y, de inmediato, disolver el Parlamento. La acción propuesta siempre tendrá como centro la idea de adelantarse, evitarnos etapas intermedias, ir directo a una solución más rápida.

 Por eso, lo que importa al analizar, en esta y otras propuestas, son tres cosas: saber cómo se compatibiliza con las decisiones ya tomadas; considerar qué efectos tendrán sobre el conjunto del escenario político; y, finalmente, qué tan preparados estamos para hacernos cargo de lo mismo que proponemos.

 La decisión ya tomada es proceder a un cambio político de fondo, sancionado mediante voto popular, que nos lleva a establecer una constitución política con participación ciudadana y composición paritaria de los constituyentes. Esto nos tomará dos años. Es el compromiso firmado por partidos de todo el espectro. No es la unanimidad, pero es un acuerdo amplio y con gran respaldo ciudadano.

 Como sabemos, es la derecha dura la que está proponiendo el camino corto, en este caso, evitando el cambio constitucional y proceder a la implementación de soluciones rápidas, inmediatas y con beneficios directos focalizados.

 Se comprende con facilita que un país no puede tener un calendario político institucional distinto por trimestre. O cambiamos la organización del Estado y la forma de gobierno o cambiamos el gobierno. Pero ambas cosas a la vez no se pueden implementar. Una de las dos predominara, obviamente la más sencilla.

 El camino escogido es el cambio institucional profundo que es político y que, esperamos, sea social, los protagonistas son los ciudadanos y ciudadanas de a pie. El camino alternativo que se nos propone es político, opera en sede parlamentaria, tiene por protagonistas a las figuras que ya conocemos y deja a los ciudadanos exclusivamente en calidad de votantes. Por eso cambiar el calendario es un retroceso, cubierto con la apariencia de algo más radical.

 Al debatir un cambio de itinerario institucional, en la práctica, se cuestiona el que tenemos ahora y no asegura para nada que se llegue al objetivo que desean sus promotores. Disuelve una mayoría social y política ya lograda, desatando un acuerdo y poniendo todo en cuestión. Deja en riesgo lo alcanzado y aumenta la incertidumbre sobre lo que viene. Por eso lo que se propone es un retroceso.

 Uno se pregunta si la tarea de la posición no debiera ser la adelantar la conformación de una mayoría capaz de hacerse cargo del gobierno. Antes de saber a quién sacamos hay que saber a quién vamos a poner. Sin una alternativa política consolida, lo que ofrecemos es incertidumbre. Podemos ocupar bien el tiempo, pero pensar que apostar a que la solución consiste en acelerar la velocidad con que nos movemos es puro voluntarismo.

Víctor Maldonado R.

Requerimiento por inhabilidad del Presidente

Personalidades de la oposición han comentado el requerimiento, hecho por algunos diputados, en el que solicitan saber si existe procedimiento para declarar inhábil al Presidente de la República por impedimento físico o mental.

 Ricardo Lagos Escobar, ex Presidente de la República

 “Este es un sistema presidencial, no parlamentario. Lo que se plantea ahí es una solución peligrosa, porque ¿quién decide en qué memento el Presidente renuncia y se va? ¿Quién dice cuáles son las normas? ¿Nos vamos a guiar por la última encuestas de opinión? No es lo más adecuado un planteamiento de esa naturaleza.

 Senadora Carolina Goic (DC)

 “Mi postura ha sido y es cuidar la institucionalidad”. Me preocupa “al ver tanta ansiedad por explorar estos terrenos y dejar de lado la labor legislativa, que es la que debe concentrar nuestros esfuerzos”.

 “Es evidente que nuestra democracia se encuentra en un estado de fragilidad institucional producto del estallido social y de la incapacidad del Gobierno para conducir ese proceso y, en este sentido, esta idea creo que contribuye a acrecentar esa debilidad. Mi posición ha sido y es cuidad la institucionalidad en vez de debilitarla, porque entiendo que ahí se juega la democracia”.

 Senador Felipe Harboe (PPD)

 “Evidentemente hay una intencionalidad política. No solo desde el momento en que presentan esto al Senado sino desde el momento en que los diputados mandan a la prensa la carta que presentaron al Senado. Es de una alta irresponsabilidad y es complejo; se hace cada día más popular generar actuaciones más bien estridentes que actuaciones prudentes y eso es extremadamente delicado y no se dan cuenta que con eso se está generando un daño a la democracia”.

 Senador Carlos Montes (PS)

 “Desconozco de donde salió esta teoría. Son cosas demasiado delicadas. El Presidente de la República a uno puede gustarle nada, pero es el Presidente de la República y tiene que asumir su responsabilidad”.

 “Entonces es preciso que cumpla el papel que tiene de manera adecuada y dialogue con el país, pero de ahí a empezar a buscar caminos de esta naturaleza termina siendo algo muy poco democrático”.

 Senador Guido Girardi (PPD)

 “Independiente de cómo lo está haciendo el Presidente y cómo está gobernando, yo estoy por la democracia”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Yo quiero insistir en que de aquí al 26 de abril tenemos que concentrarnos en el plebiscito, la DC no está y nunca va a estar por derrocar a un gobierno democrático. En eso quiero ser muy claro, muy tajante y muy categórico”.

 “Nosotros no estamos por golpes negros ni golpes blancos, no nos gustan y no los vamos a tolerar jamás. Lo que yo plantee es que de ganar el Apruebo, como yo estoy seguro de que va a ganar, vamos a tener una dificultad política práctica: Vamos a estar simultáneamente eligiendo a un Gobierno y a un Congreso el año 2021 con las reglas de la actual Constitución”.