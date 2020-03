“La reunión: Memorias de Dawson”: presentan memorias de mujeres víctimas de la dictadura en Magallanes

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y del Mes de la Mujer, presentamos a la comunidad las memorias de las mujeres magallánicas que sufrieron directamente la brutal represión militar de la dictadura cívico-militar de 1973. Esto representado en un video corto de 8 minutos titulado “Gracias a la Vida”. Este será seguido por un video titulado “Lucha y Resistencia de Mujeres en Dictadura” (6 minutos). Finalmente, por primera vez en Punta Arenas, mostraremos el documental “La Reunión, Memorias de Dawson” (60 mins).

En “La Reunión”, se captaron las memorias de exposas y compañeras de los presos políticos de dirección de la Unidad Popular, quienes fueron trasladados en calidad prisioneros a la Isla Dawson en 1973. Fue la periodista Angélica Beas, periodista y ex esposa de Carlos Jorquera, secretario de prensa de Salvador Allende, también traído al campo de prisioneros de Isla Dawson, quién decidió despues de 45 años reunirse y entrevistar a las “dawsonianas” sobrevivientes.

El documental muestra a Victoria Morales Etchevers, conocida como Moy de Tohá, que es madre de Carolina Tohá y viuda de José Tohá, quién relata que “los militares, que son profundamente machistas, nos miraban a nosotras como diciendo: estas pobres señoras enamoradas de sus maridos… qué van a hacer. Quién las va a oír… Pero se equivocaron”, haciendo alusión a las acciones que realizaron para denunciar internacionalmente lo que ocurría en Chile.

A ella se sumaron Isabel Morel, madre del senador socialista Juan Pablo Letelier y viuda del ex Canciller Orlando Letelier, quien relata los álgidos encuentros con Pinochet en plena dictadura, el hostigamiento que recibió por parte de los militares hasta la muerte de su marido, destacando siempre el rol de las mujeres durante aquellos años. “La esperanza que tenemos es con las mujeres. Lo que pasa en Chile y en el mundo es una nueva forma de pensar este planeta”.

Otras protagonistas son Angélica Beas, viuda del periodista y asesor del Presidente Salvador Allende, Carlos Jorquera, Irma Cáceres Soudan, viuda del ex ministro Clodomiro Almeyda, Lily Castillo Riquelme, viuda de Luis Corvalán, María Eugenia Hirmas Rubio, esposa de Sergio Bitar, Angélica Silva, viuda de Arturo Girón, ex Ministro de Salud y médico personal de Allende, María Elisa Cruz, viuda del dirigente Miguel Enrique Muñoz Schultz y Adriana Rondón, esposa de Alfredo Joignant, ex director de Investigaciones y ex Intendente de Santiago.

En estos días en que ronda nuevamente el fantasma de la represión y del terror, como se ha demostrado en la quema de la Casa de los Derechos Humanos y el ataque al Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados en Punta Arenas, es importante que aprendamos de la historia, para que nunca más en Chile se repitan estos trágicos sucesos.

Organizan: Agrupación de Ex Presas Políticas de Magallanes 1973-74, Agrupación de Usuarios PRAIS, y Unión Nacional de Ex Presos Políticos.

