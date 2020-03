La vida nos da sorpresas – Víctor Maldonado – Opiniones

30 de marzo de 2020: “La vida nos da sorpresas”.

 Me ha impresionado un acierto fotográfico que logró captar una escena muy notable. Se trata de un águila en vuelo que lleva entre sus garras a un pequeño escualo que, a su vez, lleva en sus fauces un pez.

 La fotografía muestra el momento en que el águila remonta el vuelo, después de haber pasado rasante sobre la superficie del agua. Un joven tiburón había estado buscando su presa, y estaba tan concentrado en ello que, en el momento en que capturaba al pez, resultó que él mismo era objeto de caza de otro depredador.

 Si no fuera porque eso es imposible, uno quedaría convencido de que el pequeño tiburón tiene un aspecto de sorpresa.

 A los partidos de la oposición les pasa algo similar. Cada cual está preocupado de lograr una mayor unidad, pero una vez que a otro posible socio le suceda un percance que lo deje, por anticipado, en un rol subordinado. El fortalecimiento propio por la vía del debilitamiento ajeno. Y cada cual se siente muy astuto al actuar de esta forma.

 Desde el Frente Amplio se puede pensar que, tras una elección en que el PS sufriera un fuerte revés, lo que sigue redunda en su propio beneficio. En vez de una fusión, se produciría una asimilación de elementos dispersos.

 Desde el PS se pueden pensar que la DC está resultando un verdadero incordio y que, si tras una elección en que la Falange queda aislada, su disminución electoral dejaría libre paso a una alternativa de izquierda más homogénea.

 Desde la DC se puede pensar que la dispersión de la izquierda opositora en múltiples alternativas le permitiría perfilarse mejor y pasar campante un momento particularmente difícil de la centroizquierda.

 Desde el PR se puede pensar que ahora mismo es el peor momento para unirse con cualquier otro, puesto que ya se ha probado que llevar muchos candidatos es la fórmula de obtener buenos resultados electorales.

 En el PPD se puede pensar que, teniendo figuras presidenciales proyectadas, más vale no cultivar enemistades y esperar la definición final para empezar a ordenar en el último tramo. De manera que unidad sí, pero no por ahora, gracias.

 Así se puede seguir partido a partido. Pero el elemento común a todos es que cada cual posterga la tarea de la unidad a un momento posterior en el que otros esté más debilitado y uno mismos se encuentre más fortalecido. Cada cual quiere comerse un pequeño pez. ¿Cuál es el problema? Ninguno, salvo la existencia de un depredador mayor, especializado en la captura de dispersos.

 Cada escuálido cree que es un escualo. Cada cual espera el mal del otro como paso previo para el predominio. Por eso no hay unidad. Por eso es que los astutos estrategas miran con tanta condescendencia los llamados a converger.

 Sin embargo, puede que los aprendices de tiburones olviden dos datos de importancia que permiten abrir la mirada a otras opciones: que el procedimiento empleado es innecesario, porque los partidos desadaptados van a reducirse igual, y, que el tiempo no da para tales astucias. No se gana una elección presidencial llegando a tener una coalición sino a partir de tenerla mucho antes.

Víctor Maldonado R.

Dictamen de Dirección del Trabajo

Una amplia evaluación crítica ha recibido el dictamen de la Dirección del Trabajo, que establece que está permitido exonerar obligaciones de contratos laborales, como el sueldo, durante la cuarentena por coronavirus.

 Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD)

 El dictamen es “un total desatino, el Gobierno muestra una contradicción absoluta con lo que ha venido predicando el Presidente de la República”.

 “Yo solicito al Presidente de la República que esta resolución de la Dirección del Trabajo debe ser inmediatamente retirado”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “Es una aberración inaceptable. Un atentado grave a los derechos de los trabajadores”.

 “No puede ser que, por una parte, el Gobierno, a través de la autoridad de Salud, le diga a las personas, quédense en sus casas, y, por otra parte y al mismo tiempo, a través de la Dirección del Trabajo, le diga a las y los trabajadores que, por acatar las medidas de la autoridad, dejarán de recibir sus remuneraciones”.

 Comunicado de la CUT

 “Esta decisión administrativa del Gobierno, deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección respecto de sus ingresos, en uno de los momentos más complejos en la historia contemporánea”.

 “Creemos que con esta interpretación se destruye el fundamento mismo de la relación laboral, donde el riesgo de éxito o pérdida de un negocio es asumido por el empleador y no por los trabajadores, pretendiendo hacer pagar a ellos los efectos de la crisis”.

Ley de protección del empleo.

La mayoría de los diputados de centroizquierda rechazó el texto oficialista.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 Los diputados PS han rechazado el texto, “han manifestado su disposición de avanzar, pero esperan que el Gobierno escuche propuestas que perfeccionan”,

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 Pido “un trámite urgente. Los trabajadores necesitan ingresos si sus empresas paralizan”.

 Diputado Gabriel Silber (DC)

 Siguiendo las recomendaciones de economistas como Rodrigo Valdés y Andrea Repetto, “propusimos que sueldos más bajos se paguen con cargo al fondo solidario y no a las propias cuentas”,

 Diputada Gael Yeomans (FA)

 “La propuesta del Gobierno solo enfrenta la crisis mediante el seguro de los propios trabajadores. Los costos de la crisis no los pueden pagar ellos. ¿De qué forma aportan las grandes empresas al país?

 Diputado Matías Walker (DC)

 “Lo importante es que se resuelva esta semana. La DC debe facilitar el acuerdo, pero el Gobierno se deba abrir a perfeccionarlo”.

Víctor Maldonado.

Opinion Concept: Slim Aluminum Keyboard with Opinion, Selected Focus on Blue Enter Keypad. 3D Render.