Lluvias y chubascos débiles pronostican para mañana jueves 12 en Magallanes

El pronostico público austral, prevé para mañana jueves 12 de marzo lluvia débil en las localidades de Cerro Sombrero y Pampa Guanaco; además chubascos débiles en las localidades de Punta Arenas, Porvenir, Torres del Paine, Puerto Williams, Villa Tehuelches, Villa Punta Delgada y Pampa Guanaco.

En la totalidad de la región se espera viento débil con máximas de hasta 50 km/h.

Las temperaturas mínimas estimadas estarían entre los 5° C. a 9° C., mientras que las máximas estarían entre los 14° a 17° C.

El índice de radiación UV previsto para hoy sera de: 1 a 2 Bajo.

