Ministerio de Agricultura decreta cuidado para los reservorios de agua dulce y CO2 en el sur de Chile, basado en investigación de INIA Kampenaike

El importante anuncio que modifica el Decreto Supremo (DS) 25, viene dado a 90 días de la realización de la COP25. Francisco Sales, director regional de INIA indicó que con esto se marca un precedente a nivel institucional.

“Nos llena de orgullo como Magallánicos que la modificación del Decreto Supremo (DS) 25, publicada en el Diario Oficial a fines del año pasado, permita desarrollar un plan de manejo para regular la intervención que se realiza en los ecosistemas de las turberas para extraer el musgo Sphagnum”, manifestó el Secretario Regional Ministerial de Agricultura de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alfonso Roux.

Explicó que lo anterior ha sido resultado de la visión que tuvo el Gobierno Regional para apoyar una investigación de INIA Kampenaike a través de un programa de financiamiento FONDEMA de $476.913.034, desarrollado entre los años 2010 denominado “Bases ambientales, jurídicas y comerciales para el desarrollo sustentable de las turberas” y cuyos resultados permitieron dictaminar el DS que resguarda y conserva este recurso vegetal que, junto a la turba, representa un gran reservorio de CO2 y Agua dulce para la humanidad.

El DS se sustenta del conocimiento técnico-científico del musgo Sphagnum, que al año 2009 era inexistente en el país y que gracias a la investigación desarrollada en la región por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Kampenaike del Ministerio de Agricultura, que lleva 50 años investigando para el desarrollo de la región, logró entregar los fundamentos técnicos y jurídicos para elaborar el presente decreto que permite conservar y explotar sustentablemente el recurso musgo Sphagnum.

“Hay que sentirse orgullosos como investigadores de INIA porque estamos generando un fuerte impacto. Este decreto fue un anhelo que teníamos desde el año 1995, pero que se concretó en 2017 y entró en vigencia en agosto de 2019”, señaló Erwin Domínguez, profesional a cargo de la investigación que sentó la bases del DS 25.

La investigación duro alrededor de cinco años y se trabajó de manera articulada con la seremi de Agricultura, diferentes servicios, universidades, fundaciones, etc., en temas tan cruciales como en lo jurídico, ya que el musgo Sphagnum no estaba reconocido como un recurso silvoagropecuario, por ende, para la ley no había una vinculación de hecho, con el ministerio de Agricultura.

Este DS tiene un impacto nacional, permitiendo la interacción de la academia, las organizaciones sociales y las instituciones públicas de cuatro regiones de Chile entorno al musgo Sphagnum y su ecosistema, las turberas. La publicación del libro “Funciones y Servicios Ecosistémicos de las Turberas en Magallanes”, donde participaron más de 22 investigadores regionales, nacionales e internacionales, es sólo una muestra de todo el esfuerzo y trabajo mancomunado desarrollado.

“Para INIA esto marca un precedente y pasa a convertirse en un hito que recopilaremos para nuestros siguientes 50 años, ya que es la primera vez que una de nuestras investigaciones termina siendo el sustento para la generación de una normativa, que por lo demás servirá para conservar uno de los recursos más preciados para sostener la vida en la tierra como lo es el agua”, destacó el director de INIA Kampenaike, Francisco Sales.

El impacto

Este DS regulará 785.000 has, de las cuales el 40% se ubica de la Isla Grande de Chiloé estimada en 335.000 has; Aysén 100.000 has y Magallanes con 300.000 has. Se estima que serán aproximadamente 25 mil trabajadores cosechadores temporales los beneficiados con la normativa que regulará su actividad.

Un gran paso para la conservación de este recurso vegetal que junto a la turba representa un gran reservorio de CO 2 y agua dulce para la humanidad.



