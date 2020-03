Naciones Unidas recomiendan consumo responsable en crisis de coronavirus

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entregó una serie de medidas y recomendaciones que tienen como objetivo ayudar a optar por una alimentación saludable en medio de la pandemia del coronavirus.

La primera de las 10 medidas hace referencia al fortalecimiento del sistema inmune a través de la alimentación. Por eso, recomiendan aumentar el consumo de frutas y verduras, con al menos cinco porciones al día. Además dicen que hay que consumir legumbres al menos tres veces a la semana.

Ligado con la primera recomendación, dicen que no hay que comprar solamente alimentos no perecibles. Recomiendan comprar frutas, verduras y legumbres en ferias libres. Si no las comen, se pueden congelar y prolongar su duración.

Llaman a planificar las compras, comprando justo y necesario.

Si cocinaste de más, congela lo que sobró, ya que puede ser otro almuerzo.

Recuerdan que hay que lavarse las manos antes de cocinar, y en situaciones como las que se vive en la actualidad, antes de realizar cualquier labor.

Hay que limpiar y desinfectar todas las superficies para cocinar, ya sean electrodomésticos y otros utensilios.

Hay que beber al menos dos litros de agua al día.

Cambia tus bebidas gaseosas, galletas y snacks por fruta y verdura.

Utiliza preparaciones novedosas. Estar en casa es una excelente oportunidad para experimentar con nuevas recetas y aprender usando los ingredientes que tienes en casa.

Si estás enfermo: al presentar síntomas, ser contagiado con el virus o al estar en contacto con un caso confirmado, evita ir a comprar tú mismo. Piensa en los demás. Sigue los protocolos de salud que estableció tu Gobierno y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si vives en ciudades y puedes, intenta hacer las compras online.