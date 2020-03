No cambiemos el problema, manteniendo el error – Víctor Maldonado – Opiniones

19 de marzo de 2020: “No cambiemos el problema, manteniendo el error”.

 De la forma como se ha enfrentado la expansión de coronavirus, dentro y fuera de Chile, se ha hecho una crítica muy mencionada en estos días, a saber, que habiéndose conocido lo que venía con cierta anticipación, las medidas tomadas han tenido un cierto retardo, mayor o menor, según los casos. Ahora mismo, es lo que está ocurriendo con la declaración de zona de catástrofe, considerada una medida que se ha aplicado con tardanza.

 Lo que no se discute es la certeza de que una emergencia tiene que ser enfrentada con prontitud, considerando integralmente los aspectos involucrados y asumiendo los sacrificios que sean necesarios, con tal de que la solución sea definitiva y se eviten los rebrotes. El tiempo mal empleado solo lleva a costos humanos irreparables, que pudieron ser evitados previendo antes y no lamentando después.

 Esta forma de comportarnos colectivamente nos parece de toda lógica. Pues bien, es con esta misma perspectiva con la que debemos seguir tratando la crisis social. El que ahora esta crisis se mantenga en un obligado segundo plazo no nos entrega ninguna excusa.

 Tampoco en este caso la imprevisión soluciona nada. Sucede al revés. Nada se gana cambiando las soluciones de fondo por paliativos. Tampoco sirve de mucho que se intente cambiar soluciones estructurales por tratamientos parciales.

 Habría que ser particularmente inepto para esperar que una mejor imagen de gobierno, producto del manejo de la crisis sanitaria, nos permitiera pasar a una recuperación de la normalidad saltándonos los tratamientos en profundidad.

 Aprendamos de lo que vivimos para evitar los rebrotes más peligrosos. El coronavirus afecta la salud, pero no la memoria de las personas. Las últimas encuestas muestran una sorprendente mantención de los apoyos a las movilizaciones y marchas ciudadanas (64% de acuerdo, 32% en desacuerdo).

 Obviamente las interesadas preguntas que se están haciendo hasta ahora, tenían la intención de confirmar una drástica vuelta de página producto de las nuevas condiciones. La gente contesta a lo que se le pregunta. No creo que sean muchos los que quieren decir exactamente que hay que salir a la calle. Lo que quieren decir es que hay motivos para volver a la calle cuando las condiciones así lo permitan.

 El coronavirus se combate deteniendo la vida cotidiana pero, tarde o temprano, las ciudades recuperarán su movilidad. Los problemas no se superan porque encontremos otros en el camino. Los problemas que tenemos no son producto de una moda o de una respuesta antojadiza a un mal momento. Por eso no van a desaparecer.

 Pero si se actúa con suficiente visión, se podrá emplear este tiempo de inmovilidad obligada, para adelantarse en la implementación de las medidas pro-equidad ya comprometidas para el plazo inmediato. La derecha puede cometer y ha cometido muchos errores, pero el hacer como si el estallido social no hubiera ocurrido, sería caer en el mayor error que se recuerde.

Víctor Maldonado R.

Estado de catástrofe

Dirigentes de la oposición valoraron la medida anunciada por el Presidente Piñera, pero señalaron que hacen falta más acciones para frenar el avance del virus.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Cuando se enfrenta una coyuntura de esta naturaleza, lo que corresponde es la colaboración entre todos” y “actuar con solidaridad”.

 Me parece necesario “profundizar todas las medidas de aislamiento social” y “sancionar a quienes especulen con los precios”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 Las medidas “son muy estrictas” y que permitirán “actuar de manera sintonizada”.

 Senadora Ximena Rincón (DC)

 Considero que se trata de “una decisión necesaria” que “permite al Gobierno tomar decisiones y acciones frente a la situación que enfrentamos”.

 Senador Felipe Harboe (PPD)

 “Se veía venir”, “el distanciamiento social no está teniendo el impacto positivo que se pretende”.

Nueva presidenta del Senado

Adriana Muñoz entregó las primeras directrices de lo que será su paso por la presidencia del Senado.

 Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD)

 “Estamos cruzados por esta situación del Coronavirus y está llevando a que reorganicemos, repensemos, de qué forma vamos a llevar a cabo nuestro trabajo, y por cierto, de qué manera nos vamos a hacer cargo de la profunda demanda social de cambios que hay desde el 18 de octubre”.

 Respecto a la situación sanitaria: “hay dos escenarios en que tenemos que ir definiendo qué hacer. Uno, en no cerrar el parlamento, sino que buscar fórmulas de trabajo a distancia; y el otro escenario es que si cerramos e parlamento por cuarentena, también tenemos que buscar fórmulas de no cesar en el trabajo. Hay leyes hay una agenda”.

 Respecto al calendario electoral de 2020; “No podemos ir a gotas tomando decisiones. Tenemos que sentarnos a conversar y definir de una forma bastante consensuada qué vamos a hacer”.

 Respecto a opinión de Jaime Quintana (“estamos ante un parlamentarismo de facto”): “lo de facto no me gusta en ningún tono. Tenemos que buscar que sea un espacio de diálogo, de conversación, y buscar consensuar agendas”.

Definir el nuevo calendario

Partidos políticos buscan acelerar definición sobre plebiscito, fijando una nueva fecha para su realización.

 Fuad Chahín, presidente DC

 “Estamos perdiendo tiempo muy valioso para reprogramar el calendario electoral. Es imposible hacer campaña y un plebiscito en las actuales circunstancias”

 “Queda poco tiempo, la próxima semana parte la franja y, por lo tanto, entre martes y miércoles debiera estar tramitada la reforma constitucional”.