SAMU realiza 15 salidas diarias por pacientes que presentan sospecha de COVID19: Director del SAMU llama a la calma

Desde que la pandemia del coronavirus se propagó por todo el territorio nacional, el sistema de salud tuvo que re dirigir y considerar nuevas estrategias para poder contener el gran número de contagios que día a día las estadísticas reflejan.

En Punta Arenas desde que se dieron a conocer los dos primero casos, el Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU ha tenido que multiplicar sus esfuerzos para poder atender la demanda en todo sentido. Sin embargo con el paso de los días el número de llamados por sospecha de covid-19 aumentó considerablemente.

Felipe Hernández, director del SAMU Magallanes explicó además que muchos de esos llamado no perfilan para traslado al hospital dijo que hay protocolos que deben cumplirse y no todas las personas podrían ser derivadas al hospital clínico.

Hernández hizo también un llamado a la comunidad a no caer en desesperación, aseguró que el equipo del SAMU está trabajando a full y que pueden generarse demoras pero que no significan que no vayan a llegar.