Senador Bianchi pidió al Presidente de la República incorporar el Gas, en beneficios anunciados tras acuerdos del Gobierno con empresas de suministros básicos

En la sesión de la tarde de este viernes, el senador de Magallanes, Carlos Bianchi, solicitó, por intermedio de la mesa del senado, se oficie al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para solicitarle se realicen las gestiones y ampliar el acuerdo alcanzado por el Gobierno y las empresas sanitarias y eléctricas con la empresa Gasco Magallanes.

Bianchi pidió que en este caso no se no cometa una discriminación hacia los habitantes de nuestra región, por cuanto explicó que “En el caso de la región de Magallanes, no se tuvo en consideración y se omitió, que entre los suministros básicos se encuentra el uso del gas natural, que se utiliza todo el año y es un elemento que resulta vital por nuestras condiciones climatológicas, el que llega a consumo domiciliario por red, actuando como empresa distribuidora, Gasco.”

Bianchi dijo que en el anunció al país de los beneficios para los compatriotas relacionados con los servicios básicos, en el marco de las medidas económicas paliativas debido a la pandemia del coronavirus no se consideró, nuevamente la realidad de nuestra región.



Bianchi recordó que en su intervención, el Presidente Piñera explicitó que “Las medidas anunciadas están dirigidas a los usuarios que pertenecen al 40% de los hogares más vulnerables, beneficiando a 7 millones de personas, y se enfocan en facilidades y postergaciones para pagar las cuentas de la luz y el agua, así como asegurar la conectividad a internet de los hogares.”