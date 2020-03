Servicio de Salud Magallanes avanza en la regularización de la dotación funcionaria del Departamento de Salud Mental

Con la entrega de credenciales institucionales la Dirección del Servicio de Salud Magallanes, dio la bienvenida oficial a 73 trabajadores con desempeño en distintos programas del Departamento de Salud Mental, quienes, a contar del 1 de enero del año 2020, pasaron a forma parte de la dotación del Servicio de Salud, involucrando la regularización contractual y el merecido reconocimiento al desempeño laboral de personas que hasta por 25 años habían prestado servicios en el Complejo Miraflores.



El proceso que involucró un importante desafío para la actual dirección del Servicio de Salud Magallanes, fue liderado por la encargada de Control de Gestión Dra. Claudia Nocera, el médico psiquiatra Dr. Juan Vukusic y el jefe del Dpto. Jurídico Alfonso Toledo, quienes estuvieron a cargo de levantar brechas existentes y visibilizar el requerimiento ante el nivel central.



Para Nelson Reyes, director del Servicio de Salud, la gestión realizada fue un acto de justicia para quienes se han desempeñado por un importante periodo de tiempo, sin contar con el respaldo del Servicio. “Ellos son personal que ha trabajo años en el sistema de salud, que ha trabajado años con nuestros usuarios, pero contractualmente no pertenecían a nuestro sistema y con esto, hoy tienen mayor estabilidad laboral y les permite ser parte de un equipo, porque había mucha gente que trabajaba en las mismas dependencias, pero con distintas jefaturas. Además, ellos estaban muy expuesto a la estabilidad de la empresa que los contrataba para mantener su puesto de trabajo, y hoy eso ha cambiado, hoy todos son funcionarios, todos pertenecen al Servicio de Salud, (…), compartimos su emoción, porque para ellos significa mucho, sinceramente emociona el escucharlos y el ver que están contentos tanto ellos como sus familias”, indico el director Reyes.



Agregando la autoridad de salud que, la idea es regularizar las situaciones pendientes que existen en los restantes establecimientos pertenecientes a la Red Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, comenzando por el Hospital Clínico Magallanes.



La asistente social Norma Sepúlveda, fue una de las personas contratadas tras largos años de trabajo. “Estoy agradecida y muy feliz de que esto se haya concretado después de muchos años, llevo más de 9 años trabajando en salud mental, es un trabajo que me encanta y también teníamos ese déficit de no ser parte o no sentirnos como los otros funcionarios, entonces hoy somos parte del gran equipo de salud mental, somos parte de la familia del servicio de salud y no sólo es una credencial lo que se entrega, sino que es el reconocimiento de tus compañeros, de los que has laborado más de 9 años, soy feliz, muy feliz”, expresó emocionada.



El profesor Oscar Maureira, fue otra de los funcionarios que se mostró complacido con su nueva calidad contractual. “Artísticamente hablando es un todo para mí, eso, y estoy muy agradecido del servicio que nos dio el apoyo; yo estuve muchos años en el servicio, pero a honorarios, pero ahora estoy feliz, trabajando como a mi me gusta y disfrutando de mi trabajo”.



Marisa Pumarino, encargada (s) del Departamento de Salud Mental comentó que, “para los funcionarios esto es un tremendo hito, la verdad es que cuando uno conoce personas como el caso de Lucia en que ha llevado más de 25 años trabajando y otros con meses trabajando, que es gente joven, es muy importante para ellos y su futuro la verdad es que es difícil poder entender, cuando salió esta noticia yo dije van a haber 73 personas que van a sonreír, 73 familias a las que les cambia la vida y yo creo que eso es lo más importante, hay mucha gente que esta comprometida con su trabajo y comprometida con el servicio de salud y ahora podemos decir somos todos servicio”, indicó la profesional.