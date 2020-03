Trabajadores contratados que no se presenten a su trabajo por toque de queda, no tienen derecho a remuneración, según la Dirección del Trabajo – Texto del Dictamen

Preocupáción en numerosos trabajadores ha causado una resolución de la Dirección del Trabajo según la cual los trabajadores que no lleguen a sus lugares de trabajo no tendrán derecho a remuneración.

La resolución de hoy 26 de marzo de 2020, emanada de la Directora del Trabajo subrogante Camila Jordán, establece que con motivo del toque de queda, los trabajadores que no ingresaron a prestar servicios en su lugar de trabajo, el empleador no se encuentra obligado de pagar las respectivas remuneraciones, no habiendo estado de disposición del empleador.

Lea y descargue aquí Resolución de la Dirección del Trabajo.