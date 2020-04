Colegio Médico Veterinario llama a la cautela ante artículo científico relativo a coronavirus e infección de mascotas

En relación a la versión preliminar del artículo “Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2”, publicadoel día 31 de marzo pasado, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), hizo un llamado a la cautela respecto de este estudio, el que debe ser interpretado con precaución en consideración de los siguientes aspectos:

1. El artículo aún no ha sido publicado formalmente, faltando una etapa relevante en la validación de estudios científicos, como es el proceso de revisión por pares. Además, posee diversos aspectos metodológicos que deben ser profundizados, entre ellos el bajo número de animales analizado.

2. Teniendo claridad del punto anterior, el artículo describe la infección experimental en diversas especies animales, incluyendo perros y gatos, y los autores concluyen que efectivamente el virus replica en gatos y se puede transmitir vía respiratoria; no así en perros.

3. Sin embargo, y pesar de lo anterior, diversos expertos a nivel internacional han señalado que este estudio aún no comprueba directamente que los gatos se infecten y que sea capaces de transmitir el virus a las personas, y que se necesitan nuevos estudios para profundizar dicho hallazgo.

Cabe recordar que, hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) han sido claras en recalcar que aún no existe evidencia suficiente que sustente que los gatos puedan infectarse con el virus SARS-COV-2, y tampoco propagarlo a otros animales y a sus tenedores. Por tanto, Colmevet hace un llamado a la información de fuentes oficiales, y a mantener las medidas higiénicas en la manipulación de las mascotas, que incluyen el lavado de manos con agua y jabón, lo que también serviría para disminuir la probabilidad de contagio con COVID-19 desde el medio ambiente.

Desde Colmevet esperan que exista rigurosidad en las noticias emitidas a la población, porque la prevención, así como la responsabilidad social es una tarea de todos.