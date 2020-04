Ministerio de Salud validó protocolo del Servicio Médico Legal, para la sepultación de personas fallecidas por Covid19

PROTOCOLO DE SEPULTACIÓN PARA FALLECIDOS POR COVID19

Basado en Oficio del Servicio Médico Legal e información entregada por el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud validó protocolo para el manejo de cadáveres bajo la situación actual relacionada con el COVID-19. Este protocolo se basa en recomendaciones de la OMS del año 2014 para el control de situaciones relacionadas con virus respiratorios de potencial pandémico y que incluye las indicaciones para el manejo y gestión de cadáveres.

Adicionalmente, se tomaron en consideración las indicaciones de los protocolos españoles diseñados específicamente para el tema COVID 19. De esta manera se llega a elaborar un protocolo para Chile que establece las precauciones y los lineamientos en cada una de las instancias que forman la cadena de eventos, desde la muerte hasta la inhumación.

Si bien No existe evidencia de transmisión del virus SARS-CoV-2, causante del síndrome respiratorio COVID-19, desde cadáver a manipulador externo, sin embargo y por principio precautorio se tomarán medidas de prevención tal como lo señalan los documentos que han servido de insumo para el protocolo nacional.

Los casos de fallecidos por este virus, en su mayoría corresponden a individuos con condiciones de riesgo que los hacen particularmente vulnerables tales como los mayores de 65 años y enfermos crónicos. La mayor parte de los infectados por el virus desarrollarán sintomatología propia de un resfrío sin mayores complicaciones. Los casos graves tendrán complicaciones respiratorias que requerirán tratamiento intrahospitalario, de manera que lo habitual es que, de haber defunciones, éstas ocurrirán en recintos hospitalarios.

Una vez ocurrido el fallecimiento, el personal del hospital permitirá a los familiares y cercanos ingresar a la sala para que éstos tengan la oportunidad de acercarse por última vez al familiar fallecido, con la indicación de que no deberán tocar el cadáver por precaución (pensando que podrían haber restos de secreciones respiratorias en las manos u otras superficies del cuerpo que representan un riesgo de transmisión por contacto directo). Posterior a esto, el personal del hospital procederá a encapsular el cuerpo en bolsa sellada.

A partir de ese momento, el cadáver permanecerá siempre dentro de esta bolsa herméticamente sellada. Para su entrega a la empresa funeraria, la bolsa sellada conteniendo el cuerpo, será depositada en el féretro, el cual deberá ser cerrado de inmediato.

El personal de las empresas no entrará en contacto directo con el cadáver, ya que éste estará dentro de la bolsa sellada cuando lo reciban, y el cuerpo dentro de este encapsulamiento no representa ningún riesgo para el personal de la empresa.

Dado que el cuerpo estará dentro de esta bolsa y ésta no puede ser abierta, no se permitirá ningún tipo de manipulación del cadáver: no se podrán aplicar técnicas de tanatopraxia, no se podrá maquillar, peinar, afeitar el cadáver.

Si se hiciese cremación o sepultación normal, se recibirá el cuerpo sellado en la bolsa. El personal que realizará la acción debe usar las medias de protección con guantes de látex comunes y mascarilla de protección común sin que se requiera de un guante o mascarilla especial. Utilizando los guantes y la mascarilla, el personal podrá abrir la bolsa y tomar las huellas dactilares que corresponde al conducto regular en esta actividad. Si ocurriera la situación en la que se debe extraer un marcapasos, se deberá usar doble guante. La mascarilla debe ser del tipo N95. El personal deberá usar delantal impermeable y desechable. Si el delantal no es impermeable, deberá usar pechera.

Se deberá usar lentes de protección (antiparras), gorro o turbante (son los mismos que se usan en procedimientos quirúrgicos y están disponibles en farmacias), botas impermeables. Los guantes desechables, mascarillas, gorros/turbantes, delantal desechable y todo residuo producto de la manipulación del cadáver, se depositarán en una bolsa plástica sellada.