Partidos de la Convergencia Progresista proponen medidas para enfentrar crisis de coronavirus en el país

El momento que vive el país requiere amplia colaboración entre todas las chilenas

y chilenos, sus representantes y autoridades, para salvaguardar la vida y el

bienestar de todas y todos. Lo más relevante hoy, es la forma en la cual se

enfrentará esta pandemia y sus consecuencias.

Sabemos que el impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos será una

recesión; no sólo en Chile, sino a nivel global, la mayor desde la segunda guerra

mundial. Para enfrentar esta difícil situación, se necesita un plan fiscal

proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda.

Sin duda, la prioridad es la salud y el bienestar de la población. Ello implica

enfrentar decididamente las consecuencias de la crisis sanitaria e impedir

que se agraven aún más las dificultades que el país y su gente arrastran.

Chile puede llevar a cabo este plan, por sus ahorros y condiciones para

endeudarse. Hoy es cuando debemos ocupar de manera enérgica e incluso

agresiva nuestra capacidad fiscal. Son estos los momentos en que el Estado debe

hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a todas las personas.

En cuanto a la salud, se deben ocupar todos los recursos económicos fiscales

que sean necesarios para masificar testeos, disponer de respiradores, proteger a

los/as trabajadores/as de la salud y otorgar atención gratuita para pacientes de

COVID19.

Medidas económicas: En el ámbito económico, las medidas anunciadas hasta

hoy por el gobierno son un paso positivo, pero completamente insuficiente,

tanto para dar ese respaldo significativo que necesitan las personas, como para

evitar la fuerte caída en la actividad económica. El programa de protección

presentado hasta ahora es incompleto, tanto para los trabajadores

dependientes como para los trabajadores por cuenta propia.

La realidad es que de los casi US$12 mil millones anunciados, sólo 4.500 son

gasto real. O sea, un 1,5% del PIB. Estamos ante una crisis de las que ocurre una

o dos veces en el siglo, por lo cual hay que actuar con decisión. Perfectamente se

puede llegar a un 5% del PIB, en el entendido que esos recursos no son sólo

gasto fiscal, sino que también garantías, para que la economía y en particular el

sistema crediticio, funcionen.

Proponemos un programa de rentas a toda la población que se quede sin

ingresos hasta finalizada la urgencia sanitaria. La prioridad debe ser las y

los trabajadores de Chile y sus familias.

Las personas primero: En primer lugar, nos preocupa que todos/as los/as

trabajadores/as (formales e informales) queden cubiertos con un ingreso mensual

digno. Para lo anterior, proponemos las siguientes medidas:

El Estado de Chile es el único en condiciones de aportar recursos a todas las

personas que han perdido sus ingresos normales. Ello podrá hacerse a través de

dos vías:

1. Un seguro familiar. Este beneficiaría a todas las familias cuyos ingresos

provengan de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato

de trabajador/a de casa particular. El aporte será proporcional al número de

integrantes del hogar: $126.000 por cada miembro. Dado que la familia

promedio en Chile tiene 3.1 miembros, el ingreso promedio que estas

recibirían sería de $390.000 al mes. Estimamos que alrededor de

1.700.000 hogares deberían recibir el seguro familiar, por lo que su costo

mensual sería de US$ 790 millones aproximadamente. Para acceder a este

seguro, las familias deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares

(ya cubre al 74% de la población), y así constatar que ningún miembro de

la familia tiene un trabajo formal (exceptuando trabajo de casa particular).

El seguro será preferentemente recibido por la mujer del hogar en cuestión

y distribuido por BancoEstado a través de la cuenta RUT.

2. Un subsidio de desempleo. En línea con lo propuesto por el gobierno,

deben aportarse ya los US$ 2.000 millones para que todos/as los que

pierdan o vean suspendido su trabajo formal, mantengan su ingreso, de

acuerdo con las reglas de este seguro. Adicionalmente, proponemos que el

Estado complemente con recursos del subsidio de desempleo los niveles

de ingresos de los trabajadores en las empresas que, por razones

justificadas y con acuerdo de sus sindicatos, no puedan pagar la totalidad

de sus salarios durante la emergencia.

Contribución del sector privado: Es indispensable que durante este período de

estrechez económica las familias no deban destinar sus ingresos al pago de

deudas o servicios de utilidad pública. Algunas de estas empresas ya han

accedido a postergar sus cobros. Es indispensable que los bancos sigan el mismo

camino, de manera uniforme, postergando el pago de deudas para todos sus

clientes sin cobro de tasas adicionales.

Precios y Tarifas: Además de asegurar el ingreso económico a los/as

trabajadores/as, se deberá resguardar lo siguiente:

 Cuando sea necesario, establecer de manera transitoria la fijación de

precios de alimentos y bienes básicos y esenciales.

 El gobierno debería considerar ampliar medidas de distribución (como las

de JUNAEB), o establecer programas de vales de alimentos como existen

en otros países que operan en forma descentralizada, y que protegen a las

familias de las alzas de precios.

 Congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, incluyendo internet.

Asimismo, instamos a que las compañías de acceso a internet puedan

rápidamente movilizar infraestructura y recursos para dar mayor acceso a

quienes aún no pueden estar conectados.

Para asegurar lo anterior, se hace indispensable tener una relación coordinada,

directa y transparente desde el nivel central hacia el nivel local. La acción

municipal será clave para implementar los planes especiales de apoyo hacia las

personas.

Financiamiento: El costo de las dos medidas señaladas al inicio, sumadas,

alcanza, aproximadamente, a 1,9 puntos del PIB (suponiendo tres meses de

seguro familiar. Si este se extendiera por cuatro meses, el costo sería de 2,58

puntos del PIB), monto completamente financiable con los recursos que el Estado

dispone o puede acceder. Bastaría con asignar menos de la mitad de lo

disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo,

consideramos conveniente usar una variedad de mecanismos de financiamiento,

entre los que se encuentran la adquisición de deuda externa, la venta de bonos

del tesoro en el mercado secundario al Banco Central (requiere cambio

constitucional) y la reasignación presupuestaria.

PYMES: Es necesario crear condiciones para que la banca otorgue facilidades efectivas a las PYMES y empresas afectadas, no sólo para la renovación de sus créditos, sino que también para la ampliación de esos créditos.

La banca debería ofrecer créditos considerando, al menos, 120 días de gracia, con tasas de interés de entre el 0,5% a 1% y con un plazo de pago de, a lo menos, 48 meses. A su vez, deberá considerar la reprogramación de créditos sin el cobro de intereses, de un mínimo de tres meses, lo que podrá ser extendido en caso que se prolongue la crisis.

La banca tiene el deber social de reaccionar rápidamente para que el crédito llegue efectivamente a las miles de empresas que lo necesitan.

Se debe considerar la creación de un fondo de garantías gigantes (tipo FOGAPE) que permita garantía estatal cercana al 85%.

Estamos en un momento crucial donde se requerirá una implementación

administrativa eficaz. Desde el progresismo estamos dispuestos a colaborar

para que los planes se ejecuten en la práctica en el menor tiempo posible.

Finalmente, Chile debe contar con un plan contundente que responda a las

necesidades de las personas pensando en los difíciles momentos que no

sólo nuestro país está viviendo, sino que el mundo entero. Nos

comprometemos a apoyar un plan semejante al propuesto, con sentido de

unidad nacional.