“¿Sería tan amable de no ser egoísta?” – Víctor Maldonado – Opiniones

2 de abril de 2020: “¿Sería tan amable de no ser egoísta?”.

 La diferencia entre la primera etapa en la que enfrentamos la pandemia y la etapa de salida de la crisis estriba en que, al inicio, lo que se discute es cómo aplicar (más o menos rápido o extensamente) unas medidas que no se discuten.

 Sabremos, en cambio, que la crisis se está alejando cuando lo que se debate sea qué medidas se deben tomar. Se pasa del énfasis en la disciplina al énfasis en la deliberación. Se transita de la salubridad a la política como centro.

 Lo que acaba de hacer Sebastián Piñera en su trato con las isapres nos muestra cuan rápido volveremos a evaluar las decisiones de la autoridad como relaciones de poder. Lo sorprendente es que la Presidencia comunicara como un logro el que Piñera hubiera pedido reconsiderar a las isapres un alza de tarifas, y que estas la hubieran aceptado, condescendiendo en la postergación.

 Ahora resulta que el sorprendido con la reacción pública fue el oficialismo. Es tanta la cercanía con las isapres, que no calibró la señal que estaba dando.

 A un ciudadano común no se le pide que considere la posibilidad de respetar el toque de queda, si se le encuentra en la calle en plena noche. No se le insta a que no se aglomere en lugares públicos. Se trata de que siga instrucciones. Todos obedecen, a todos les va bien. Prima el interés superior de la comunidad.

 En el caso de las isapres ocurre algo distinto. Se les da el trato de amigos cercanos. No se piensa en la ley, valida sin excepción, sino que en la aceptación voluntaria, válida para los cercanos.

 Pero ocurre que los ejecutivos de las isapres no pueden aplicar subidas programadas de precios, simplemente porque lo venían anunciando desde antes de la pandemia. Si todos hiciéramos la que teníamos programado previamente, el coronavirus habría hecho estragos a estas alturas.

 El Gobierno tiene las atribuciones para ordenar que las alzas no se apliquen, porque no puede haber un país pensando en la crisis y un grupo pensando en generar ganancias. No puede darse la aplicación de la ley para la mayoría y la excepción para los privilegiados. La explosión social dejó claro que estas conductas no quedan impunes.

 Pero no, otra vez se aplica un trato especial. Y es tanta la simbiosis entre unos y otros, son tantos los nexos de todo tipo, que, con sinceridad, se esperaba el aplauso agradecido de la mayoría ciudadana. Pero lo que el ciudadano ve es el privilegio puesto en escena. Un ministro le dice al país, día a día, lo que tiene que hace; el Presidente llama a algunos para explicarles amablemente que no sería conveniente no abusar.

 Este no es un error comunicacional. Es la evidencia de que un país no se puede dirigir, en democracia, con trato de excepción para los cercanos. Por eso Piñera no es un buen presidente. En vez de integrar a la nación, pone en escena la desigualdad. Cuando actúa con espontaneidad, es el último en enterarse de que no es apropiado lo que está haciendo. Por eso una cosa es el comportamiento en crisis y otra bien distinta es escoger e implementar soluciones permanentes.

 No somos lo mismo, no representamos lo mismo. El Presidente ha tenido a bien recordárnoslo.

Víctor Maldonado R.

Que el BC pueda traspasar recursos al Fisco

Los senadores Jorge Pizarro y Carlos Montes han propuesto que el Banco Central pueda traspasar recursos al Fisco para solventar gastos por emergencia del coronavirus

 Senador Jorge Pizarro (DC)

 “El primer paso es que el Banco Central coincida con nuestro planteamiento de la necesidad un de rol más activo del Estado y después debatamos los instrumentos si se opera primero el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y después el Banco Central”.

 “Esta medida debemos plantearla ya que la crisis será profunda: en el próximo trimestre caerá a los menos 10% el PIB, subirá el desempleo formal e informal, habrá empresas que quiebran y el actual plan del Gobierno es insuficiente. Gastarse sólo 1,5% del PIB es insuficiente, se requiere más gasto fiscal y se requiere un rol más activo del Estado, con un mayor protagonismo del Banco Central”.

 Se requieren “soluciones extraordinarias” para una crisis “profunda y desconocida” como la que se vive actualmente. “Por eso convoco a un acuerdo transversal de que es el Estado quien debe jugar un rol activo para proteger a los trabajadores y también a las empresas productivas, porque debemos estar de pie cuando superemos la hibernación y empecemos la recuperación post crisis”.

 Senador Carlos Montes (PS)

 “La iniciativa amplía las facultades del Banco Central para obtener, otorgar y financiar créditos al Estado en casos de alerta sanitaria decretada y con acuerdo del presidente de la República, como la que enfrenta el país”.

 La idea es que el emisor pueda comprar bonos de la Tesorería General de la República y que se paguen a 20 años o más para “financiar una renta básica nacional por tres o cuatro meses para todos los trabajadores”.

Test de coronavirus

Guido Girardi acusó a Carla Rubilar de entregar información errónea durante un matinal.

 Senador Guido Girardi (PPD)

 “Te quiero decir que es muy importante que nos pongamos detrás de una autoridad, pero la autoridad no puede entregar información que no son reales”.

 El comité asesor presidencial propone “dar gratuidad a todos los exámenes diagnóstico con cargo al presupuesto fiscal (…) aquí están cobrando, lo que ocurre es que las personas que son Fonasa que van al sistema institucional no tienen que pagar, pero si una persona va al sistema de libre elección o si no está en Fonasa van a tener que pagar y lo que estamos planteando es que sea gratuito y eso es para el PCR”.

 “Entonces no me parece que una autoridad venga acá y le diga al país cosas que no son o por lo menos sabes qué infórmate. Yo estoy apoyando las políticas de gobierno, yo estoy apoyando las políticas del Presidente y del ministro de Salud, por lo menos que los que van a hacer vocerías digan las cosas como son”.