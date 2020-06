A la labor que realiza Carabineros con la Ruta Protege en Natales, ahora se suma albergue de 24 horas para personas en situación de calle

Dispositivo entrega alimentación, higiene, alojamiento y apoyo con trabajo en red.

Punta Arenas, jueves 04 de junio 2020-. Desde el pasado 28 de abril en la capital de Última Esperanza la oficina de integración comunitaria de Puerto Natales encabezada por el suboficial mayor de carabineros Hans Wiender, se encuentra desarrollando la ruta protege para personas en situación de calle.

Como bien se sabe esta ruta tiene como objetivo que un equipo pueda entregar prestaciones básicas en puntos de calle de: alimentación, seguridad y abrigo.

En la ciudad de Puerto Natales, la ruta es un convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, JUNAEB y Carabineros de Chile, siendo este último el que ejecuta por primera vez la ruta en dicha ciudad.

El suboficial Hans Wiender destacó “a nivel de nuestra institución significa una misión de alta responsabilidad que abarca casi todo el territorio nacional, con este accionar eleva nuestra imagen institucional. En el ámbito local como oficina de integración comunitaria a la cual me honro en dirigir y ayudar, significa un compromiso pleno, no es primera vez que hacemos esto, esto lo venimos haciendo de hace mucho tiempo, ahora se nota más, con más ayuda, más recursos por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se nota mucho más, ha sido muy buena la recepción por parte de los usuarios, han demostrado buena actitud al recibir estos insumos, estos kits de alimentos, para nosotros es un orgullo trabajar a mis 35 años de servicio, me siento pleno, la verdad es que es mi vocación de servicio, aquí se nota el verdadero servicio público, en estas condiciones difíciles para personas de nuestro país”.

Por su parte la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva Méndez, junto con agradecer el trabajo que realiza carabineros en la ruta protege, también informo sobre la apertura del albergue “desde el lunes recién pasado en la comuna de Natales comenzó a funcionar el albergue para personas en situación de calle, que funcionará las 24 horas. En esta ocasión fue gracias a un convenio que firmamos con la Municipalidad, es por eso que tanto en Natales como en Punta Arenas contamos con albergues habilitados. Es importante hacer un llamado a la comunidad a que si ven a alguien en la calle pasando frio, no duden en llamar Fono Calle 800 104 777, opción 0 para tener información sobre los albergues disponibles”.



La capacidad del albergue en Natales es para 20 personas y funcionará durante 180 días, en la calle Lancero N° 1497 de dicha comuna, teniendo una inversión cercana a los 60 millones de pesos.



Cabe destacar que este dispositivo entrega alimentación, higiene, alojamiento y apoyo con trabajo en red. Así también para tener mayor control de la pandemia que afecta, el dispositivo cuenta con PROTOCOLO COVID-19 el cual es un instrumento creado por MINSAL – MIDESO.