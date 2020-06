Casi la mitad de los microemprendedores en Chile no logró superar los $288.000 mensuales como ganancia en 2019

Solo el 4,2% del total obtuvo al mes más de 2,3 millones de pesos. Por otro lado, solo un 27,4% de las personas microemprendedoras se ha capacitado para la actividad económica que realiza.

De acuerdo con la VI Encuesta de Microemprendimiento (EME) que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizó en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en 2019, el 48,5% de los microemprendedores en el país obtuvo ganancias mensuales que llegaron hasta los $288.000 bruto (equivalente a un sueldo mínimo cuando fue levantada la encuesta). Un 24,6%, en tanto, ganó un monto entre más de $288.000 y $576.000 y solo el 4,2% superó los 2,3 millones de pesos.



Esta precariedad en las ganancias afectó principalmente a las mujeres microemprendedoras, ya que el 65,0% de ellas obtuvo un máximo mensual de $288.000 (versus 38,1% de los hombres) y apenas 2,1% recibió más de 2,3 millones de pesos, porcentaje que llegó a 5,5% entre los hombres.



Según la VI EME, además, las personas microemprendedoras se desempeñan principalmente en comercio (28,4%) y servicios (28,0%) -este último incluye las ramas de hoteles, enseñanza y servicios sociales y de salud-, aunque esos sectores concentran el 73,8% de los microemprendimientos liderados por mujeres y solo el 45,5% de aquellos liderados por hombres. Un alto porcentaje de los negocios de las mujeres (16,5%) están dedicados también a la industria manufacturera y, en el caso de los hombres, a la construcción (17,2%).



Respecto a la educación, la mayoría de las personas microemprendedoras cuenta con niveles básico (26,1%) y medio (42,9%) y solo un 16,7% posee educación superior completa. Es importante destacar, a su vez, que apenas un 27,4% de las personas microemprendedoras se ha capacitado para la actividad económica que realiza. Las razones más prevalentes para no haber recibido capacitación fueron la falta de interés (32,1%) y no saber dónde acudir (19,0%).



De los resultados de la VI EME destaca, a su vez, que un 53,1% de las personas microemprendedoras no ha iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), que un 55,2% del total inició su actividad únicamente utilizando ahorros o recursos propios y que solo un 45,8% del total realiza cotizaciones por concepto de salud y un 24,0% lo hace en la AFP.



Nuevos microemprendedores

Las cifras de la EME revelan que en los últimos años han surgido nuevos microemprendedores, aunque solo un 3,6% de estos inició actividades durante 2019 y 14,8% tenía entre uno a dos años de antigüedad.



En comparación con los hombres, las mujeres microemprendedoras fueron las que más comenzaron sus negocios en los últimos años: un 4,6% lo hizo en 2019 (versus un 3,1% de los hombres), un 19,4% tenía microemprendimientos de entre uno y dos años de antigüedad (12,0% de los hombres) y un 13,6% tenía entre 3 y 4 años (9,6% de los hombres).



Por el contrario, la mayor parte de los microemprendedores (53,5%) llevaba más de una década realizando el mismo negocio. Un 58,9% de los negocios iniciados por hombres tenía esa antigüedad, en tanto que un 44,8% de los microemprendimientos de las mujeres estaba en esa condición.



Sobre la VI EME

La EME considera persona microemprendedora a quienes trabajan por cuenta propia o son personas empleadoras dueñas de una microempresa con hasta 10 trabajadores y/o trabajadoras (incluyendo a quien tiene la propiedad de la empresa).



El INE entregó los resultados principales de la VI versión en marzo de este año y en esta oportunidad -a través de una Síntesis de Resultados publicada en www.ine.cl- da a conocer el detalle de estos, con los nuevos criterios de calidad y precisión estadística de la institución.



Estos nuevos criterios establecen que las estimaciones pueden ser clasificadas en 3 grupos: estimaciones fiables (coeficiente de variación menor a 15%, número de casos muestrales mayor a 60 y al menos 9 grados de libertad), estimaciones poco fiables (coeficiente de variación mayor a 15% y menor o igual a 30%) y estimaciones no fiables (número de casos muestrales menor a 60, grados de libertad menores a 9 o coeficiente de variación mayor a 30%). Los tabulados de los principales indicadores producidos por la encuesta se encuentran disponible en el portal https://stat.ine.cl/.



