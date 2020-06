En defensa de la verdad, la justicia y la memoria: denunciamos el intento por precarizar el trabajo de los Sitios de Memoria – Opiniones

Hemos recibido la siguiente declaración:

«El martes 2 de junio la Dirección Nacional del Patrimonio notificó a seis sitios de memoria de la reducción en el presupuesto 2021 “en consideración de la situación económico social que enfrenta el país”, decisión que desconoce y atenta gravemente contra los estándares internacionales de derechos humanos y contra las obligaciones que tiene el Estado de Chile en materia de verdad, justicia, memoria y reparación. Por ello, como Red de Sitios de Memoria, rechazamos esta nueva acción del gobierno, que busca retrotraer los avances alcanzados por el movimiento de derechos humanos durante años de lucha contra el olvido y la impunidad impuestos sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar en Chile.

La recuperación de ex recintos de secuestro, tortura y exterminio para su transformación en sitios de memoria, ha sido una de las principales acciones de nuestras organizaciones, pues como lo demuestran diversas experiencias internacionales y nacionales, los sitios de memoria son fundamentales para la reconstrucción de la memoria histórica y el derecho a la verdad de países y comunidades que han sufrido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, y a pesar de lo señalado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, quienes reconocen la importancia de los sitios de memoria para los Estado, en tanto “herramientas a disposición de los Estados a los efectos de cumplimentar sus obligaciones en términos de justicia, verdad, memoria y reparación (…), herramientas adecuadas para la construcción de memorias vinculadas con los crímenes de Estado cometidos en el pasado, para brindar reparación simbólica a las víctimas y para ofrecer garantías de no repetición a la sociedad en su conjunto.”, en Chile no existe una política pública asociada a la recuperación y preservación de los sitios de memoria. Lo que existe desde el 2010 son convenios de colaboración anuales suscritos por solo 6 sitios de memoria, que responden a solicitudes de cada sitio y no a una política de reparación del Estado.

Somos conscientes de la compleja situación que enfrentamos como sociedad, con una crisis sanitaria que ha agudizado las diferencias sociales y la precariedad de un sistema neoliberal impuesto con la tortura, ejecución y desaparición de nuestras compañeras y compañeros. Por ello, nos hemos abocado a colaborar, en conjunto con otras organizaciones, bajo la premisa “el pueblo ayuda al pueblo”, recogiendo la propia experiencia histórica de nuestras organizaciones.

Sin embargo, creemos firmemente que la crisis sanitaria no puede significar un retroceso en materia de verdad, justicia, memoria y reparación, por el contrario, es precisamente ahora cuando se requiere un compromiso férreo del Estado con la defensa y promoción de los derechos humanos. Finalmente, en un contexto marcado por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado de Chile desde el 18 de octubre de 2019, con un avance del negacionismo, reflejado en los diversos ataques por grupos de ultra derecha a nuestros sitios, y con la impunidad de los criminales del pasado y del presente, como Red de Sitios de Memoria exigimos que el gobierno de Sebastián Piñera frene este recorte presupuestario que precariza, aun más, la situación de los sitios de memoria y transgrede profundamente el deber del Estado de Chile con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.

Los compromisos suscritos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos y los avances alcanzados por la sociedad civil, en relación a las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura cívico militar, no pueden depender de las simpatías y opiniones políticas del gobierno de turno.

¡Por la verdad, la justicia y la memoria! Red de Sitios de Memoria 5 de junio 2020.»