En Magallanes 235 personas han hecho uso de Residencias Sanitarias para cuarentena efectiva

Autoridades regionales visitaron uno de los últimos recintos incorporados



Con pleno éxito se han implementado en Magallanes las Residencias Sanitarias, estrategia que tiene por objetivo contribuir al control de la curva de contagio por COVID_19, facilitando la realización de cuarentenas efectivas para personas confirmadas como positivas y contactos estrechos que, por diversos motivos no pueden realizar el aislamiento en sus domicilios.



La ejecución en la región, está a cargo de la Subdirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Magallanes, a través de un equipo gestor integrado por 6 profesionales y equipos de monitoreo clínico, integrado por profesionales de enfermería y TENS en cada uno de las residencias habilitadas; logrando satisfactorios resultados, los que pudieron ser conocidos por autoridades regionales en visita a uno de estos dispositivos.



El director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, informó que en Magallanes las residencias iniciaron su implementación durante el mes de marzo, recibiendo sus primeros tres residentes el día 25. “Hoy contamos con más de 180 habitaciones disponibles en toda la región, considerando las cuatro provincias y las comunas Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams; llevamos hasta el momento 235 personas ingresadas de las cuales, 165 han egresado, siendo importante indicar que esta estrategia es sin costos para las personas”, acotó el director.



Agregando Nelson Reyes que, actualmente 70 personas se encuentran realizando su cuarentena efectiva en Magallanes, siendo una alternativa concreta para detener la propagación del virus. “Yo invito – a los casos positivos y contactos estrechos – cuando se les haga la designación que vengan con toda confianza, porque acá se les va a brindar el apoyo, contamos con equipo clínico que se encuentra las 24 horas y que permite hacer control, así que tengan la seguridad que durante los 14 días van a estar tranquilos y bien cuidados”, indicó.



De la misma forma, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, efectuó un llamado a la comunidad a utilizar estos dispositivos en beneficio directo de la salud de las personas, considerando que hay muchas familias que viven en espacios pequeños, “así que cualquier persona que este positivo o que haya tenido contacto directo con algún positivo, están estas instancias para que su familia este protegida, muchas familias viven con personas mayores o con enfermedades crónicas y la forma de poder ayudar a que su familia no se contagie, es justamente que el positivo o aquella persona que ha tenido un vínculo directo venga a estas residencia que son totalmente gratis”.



Para el gobernador de la provincia de Magallanes, Homero Villegas, tal ha sido el impacto positivo de la estrategia que, el Presiente Sebastián Piñera va a ampliar la cantidad de soluciones en el país, “porque ha demostrado que ha ayudado mucho a mitigar la propagación de esta enfermedad, así que estuvimos viendo esta residencia y conociendo el trabajo realizado por el Servicio y SEREMI de Salud, están haciendo un trabajo realmente importante y, es relevante destacar que esto no tiene costo alguno para el usuario, así que las personas pueden venir con toda confianza, porque aquí lo que se desea es ayudarlos a salir lo mejor posible de este gran problema que es la pandemia”, indicó la autoridad.



La SEREMI de Gobierno, Alejandra Muñoz, comentó que la estrategia se ha implementado en toda la región para beneficio de las personas. “Esto es para que las personas puedan cumplir con la cuarentena que instruye la autoridad, en caso que no cuenten con las condiciones en su domicilio, para poder hacer la cuarentena respectiva y así no poner en riesgo a su grupo familiar o a personas vulnerables de salud, es por eso que estamos bastantes satisfechos y esperamos que las personas y familias, comprendan que es una excelente alternativa donde van a estar resguardados, van a tener su alimentación, y van a estar con las condiciones óptimas para poder hacer su cuarentena y así no propagar el coronavirus que hoy estamos viviendo no sólo en la región sino que en el país y en el mundo”.



Destacando la posibilidad real de una cuarentena efectiva, la SEREMI de Salud, Mariela Rojas, señaló que se ha incorporado, con el apoyo de la PDI, una nueva estrategia de fiscalización de cuarentena. “Inmediatamente teniendo un listado de los casos positivos se realiza una visita a las personas y a sus hogares para ver las condiciones de habitabilidad en cuanto sabemos que son positivos y a sus contactos estrechos, de tal forma de ofrecerles esta alternativa de residencia y esto siempre acompañado con PDI que custodia a nuestros equipos y nos acompaña en cada visita.