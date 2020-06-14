contador de visitas gratis
Search
domingo 14 junio 2020
  • :
  • :
Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

17.150.177 lectores se han informado en OVEJERO NOTICIAS

Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, domingo 14 de junio

Jun 14, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 14/06/2020 HORA: 13:00 Hora de Magallanes. 
ALERTA VIGENTE: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERDE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO.  *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA,  VIENTO DÉBIL.                RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: MOJADA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE:   MOJADA.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: MOJADA CON NIEVE DESDE EL KM 10 EN ADELANTE, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: MOJADA.   PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES. 

SINO
AGUANIEVE  
NIEVEX 
ESCARCHA X    

SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9		CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.                              RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: MOJADA.                     SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: MOJADA.          RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: MOJADA.PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN. 

SINO 
AGUANIEVE  X
NIEVE  X
ESCARCHA X
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: CUBIERTO CON PRECIPITACIONES DE NIEVE, VIENTO DÉBIL.                          PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: CON NIEVE Y ESCARCHA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: CON NIEVE Y ESCARCHA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: CON NIEVE Y ESCARCHA.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE 
ESCARCHAX       

RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: CUBIERTO CON PRECIPITACIONES DE NIEVE, VIENTO DÉBIL.                          RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: CON NIEVE Y ESCARCHA. KM 146 PUENTE PENITENTE: CON NIEVE Y ESCARCHA.MORRO CHICO: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: CON NIEVE Y ESCARCHA.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVEX 
ESCARCHAX       
   
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO  BARRERA SANITARIACONDICIÓN: SIN CONTACTO                                           SIN ACTUALIZARPRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: CON ESCARCHA.  SECTOR TOBOGANES: CON ESCARCHA.  RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: CON ESCARCHA.                                               RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: CON ESCARCHA.  

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE  X  
ESCARCHAX                                                       

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

 SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBLADO CON NEBLINA, VIENTO DÉBIL.                     RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: ESCARCHADA CON TRAMOS DE NIEVERUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: ESCARCHADA CON TRAMOS CON NIEVERUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: ESCARCHADA CON TRAMOS CON NIEVE.LLANURAS DE DIANA, RÍO RUBENS; VILLA RENOVAL: ESCARCHADA CON TRAMOS CON NIEVE. CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: ESCARCHADA CON TRAMOS CON NIEVE.        

SINO
AGUANIEVE X
NIEVE 
ESCARCHAX               


RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.           RUTA CH-250: ESCARCHADA POR TRAMOS.    RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: ESCARCHADA POR TRAMOS.    RUTA Y-315: ESCARCHADA POR TRAMOS.    


SINO
AGUANIEVE X
NIEVE X     
ESCARCHAX  
   
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-290: CON NIEVE Y ESCARCHA.

SINO
AGUANIEVE X  
NIEVEX     
ESCARCHA X      

RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.                 PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: HÚMEDA CON TRAMOS CON ESCARCHA;  CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE  X  
ESCARCHAX           

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: CUBIERTO CON PRECIPITACIONES DE NIEVE,   VIENTO DÉBIL.                                  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTASRUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: CON ESCARCHA Y NIEVE. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: CON ESCARCHA Y NIEVE.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE
ESCARCHAX        

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADOCONDICIÓN: CUBIERTO CON PRECIPITACIONES DE NIEVE, SIN VIENTO.        PRECAUCIÓN CON ESCARCHA EN SECTORES DE CURVAS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: CON NIEVE Y ESCARCHA.  RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                      CON NIEVE Y ESCARCHA. PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE   
ESCARCHAX               

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                              PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: ESCARCHADA.  RUTA Y -761 LAGO BLANCO: ESCARCHADA.  RUTA HACIA CALETA MARÍA: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS.  RUTA HACIA LAGO FAGNANO: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS.  SECTOR: LOS CASTORES: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS.  RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS.  Y-79 CRUCE LAS FLORES: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS.  Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA.     RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS.  

SINO
AGUANIEVE 
NIEVEX     
ESCARCHAX        


PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.                   RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: NEVADA Y ESCARCHADA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:   R NEVADA Y ESCARCHADA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.   

SINO
AGUANIEVE  X   
NIEVEX        
ESCARCHA   

Compartir6
Twittear
Compartir
Pin
6 Compartir
Entrada anteriorLa caida del Ministro más blindado del gobierno, fue gracias a CIPER y a la periodista Alejandra Matus - Juan Salvador Miranda - Opiniones

Related articles