Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, domingo 14 de junio

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 14/06/2020 HORA: 13:00 Hora de Magallanes.
|ALERTA VIGENTE: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERDE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
|*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO. *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: MOJADA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: MOJADA.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: MOJADA CON NIEVE DESDE EL KM 10 EN ADELANTE, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: MOJADA. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIA RÍO SECO
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: MOJADA. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: MOJADA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: MOJADA.PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON PRECIPITACIONES DE NIEVE, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: CON NIEVE Y ESCARCHA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: CON NIEVE Y ESCARCHA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: CON NIEVE Y ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON PRECIPITACIONES DE NIEVE, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: CON NIEVE Y ESCARCHA. KM 146 PUENTE PENITENTE: CON NIEVE Y ESCARCHA.MORRO CHICO: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: CON NIEVE Y ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO
|SIN ACTUALIZARPRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: CON ESCARCHA. SECTOR TOBOGANES: CON ESCARCHA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: CON ESCARCHA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBLADO CON NEBLINA, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: ESCARCHADA CON TRAMOS DE NIEVERUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: ESCARCHADA CON TRAMOS CON NIEVERUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: ESCARCHADA CON TRAMOS CON NIEVE.LLANURAS DE DIANA, RÍO RUBENS; VILLA RENOVAL: ESCARCHADA CON TRAMOS CON NIEVE. CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: ESCARCHADA CON TRAMOS CON NIEVE.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-250: ESCARCHADA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: ESCARCHADA POR TRAMOS. RUTA Y-315: ESCARCHADA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-290: CON NIEVE Y ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: HÚMEDA CON TRAMOS CON ESCARCHA; CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON PRECIPITACIONES DE NIEVE, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTASRUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: CON ESCARCHA Y NIEVE. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: CON ESCARCHA Y NIEVE.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON PRECIPITACIONES DE NIEVE, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ESCARCHA EN SECTORES DE CURVAS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: CON NIEVE Y ESCARCHA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: CON NIEVE Y ESCARCHA. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: CON NIEVE Y ESCARCHA. PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: ESCARCHADA. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: ESCARCHADA. RUTA HACIA CALETA MARÍA: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS. RUTA HACIA LAGO FAGNANO: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS. SECTOR: LOS CASTORES: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS. Y-79 CRUCE LAS FLORES: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS. Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA. RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: NEVADA Y ESCARCHADA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: R NEVADA Y ESCARCHADA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, domingo 14 de junio
Jun 14, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like
Entrada anteriorLa caida del Ministro más blindado del gobierno, fue gracias a CIPER y a la periodista Alejandra Matus - Juan Salvador Miranda - Opiniones Entrada siguiente30 personas son casos nuevos de Covid19 en Magallanes en las recientes 24 horas