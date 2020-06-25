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jueves 25 junio 2020
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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

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Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, jueves 25 de junio

Jun 25, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 25/06/2020 HORA: 08:30 Hora de Magallanes. 
ALERTA VIGENTE: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO.  *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.     RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: ESCARCHADA.

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RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN RUTAS CON  ESCARCHA  RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHADA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: ESCARCHADA.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA CON ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR RIPIO SUELTO, BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: HÚMEDA CON ESCARCHADA, CON PRESENCIA DE MAREA ALTA EN ALGUNOS TRAMOS. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.

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SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: ESCARCHADA POR TRAMOS. KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: ESCARCHADA. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: ESCARCHADA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHADA. PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.  

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: ESCARCHADA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: ESCARCHADA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: ESCARCHADA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: ESACRCHADA. 

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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.    RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: ESCARCHADA. KM 146 PUENTE PENITENTE: ESCARCHADA.          MORRO CHICO: ESCARCHADA.            SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:   ESCARCHADA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: ESCARCHADA.                  SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: ESCARCHADA.                           

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.             PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS.     RUTA Y-405: CON ESCARCHA, ADEMAS DE AGUA Y BARRO.RUTA Y-455: CON ESCARCHA, ADEMAS DE AGUA Y BARRO.RUTA Y-485: CON ESCARCHA, ADEMAS DE AGUA Y BARRO.RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: CON ESCARCHA, ADEMAS DE AGUA Y BARRO.

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TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO  BARRERA SANITARIACONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: ESCARCHADA.  SECTOR TOBOGANES: ESCARCHADA.  RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:   ESCARCHADA.  RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: ESCARCHADA. 

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ESCARCHA X                                                        

RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.   PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: MOJADA CON ESCARCHA. PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS.  




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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.                   PRECAUCIÓN CALLES Y VEREDAS CON FORMACIÓN DE ESCARCHA.

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SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. PRECAUCIÓN RUTAS CON FORMACIÓN DE ESCARCHA DURANTE LA NOCHE, MADRUGADA Y MAÑANARUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: CON ESCARCHA.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: CON ESCARCHA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: CON ESCARCHA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: CON ESCARCHA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: CON ESCARCHA.

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RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.             RUTA CH-250: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUTA Y-315: NEVADA Y CON ESCARCHA.

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RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN CONTACTO.PRESENCIA DE ESCARCHA DURANTE LA NOCHE, MADRUGADA Y MAÑANA.  SIN NOVEDADES. 

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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: NEVADA Y CON ESCARCHA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: NEVADA Y CON ESCARCHA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUTA Y-290: NEVADA Y CON ESCARCHA.

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RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: MOJADA CON ESCARCHA Y NIEVE, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.     

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.                           PRECAUCIÓN EN CALLES Y VEREDAS POR FORMACIÓN DE ESCARCHA.  

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TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTASRUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA MOJADA CON ESCARCHA Y NIEVE, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: MOAJDA CON ESCARCHA Y NIEVE. 

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADOCONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.           RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: TOTALMENTE ESCARCHADA.  SECTOR CUESTA VITELLI: TOTALMENTE ESCARCHADA.  SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: TOTALMENTE ESCARCHADA.  RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: TOTALMENTE ESCARCHADA.  RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                             TOTALMENTE ECARCHADA, PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.   

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS.   RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUTA HACIA CALETA MARÍA: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: NEVADA Y CON ESCARCHA. DE PREFERENCIA CON CLAVOS Y CADENAS.       SECTOR: LOS CASTORES: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: NEVADA Y CON ESCARCHA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: NEVADA Y CON ESCARCHA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: NEVADA Y CON ESCARCHA.RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: NEVADA Y CON ESCARCHA.

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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLOVIZNA, SIN VIENTO.RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: MOJADA CON ESCARCHA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:      MOJADA CON ESCARCHA.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, CON CADENAS Y CLAVOS

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TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES. 


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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES. 

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