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lunes 29 junio 2020
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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

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Estado de rutas y condición meteorológica, domingo 29 de junio, región de Magallanes

Jun 29, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 29/06/2020 HORA: 08.30 Hora de Magallanes. 
ALERTA VIGENTE: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO.  *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL CON NIEBLA EN SECTORES ALTOS, SIN VIENTO.      PRECAUCIÓN POR ESCARCHA Y NIEBLA. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA CON ESCARCHA.  

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ESCARCHAXX       

RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: DESPEJADO,   SIN VIENTO.                        PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.  RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA CON ESCARCHA  SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA CON ESCARCHA     RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA CON NIEVE DESDE EL KM 10 EN ADELANTE, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA CON ESCARCHA. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.

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ESCARCHAXX    

SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9		 CONDICIÓN: DESPEJADO,   SIN VIENTO.                 PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.     RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA CON ESCARCHA; KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA CON ESCARCHA.                   SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA CON ESCARCHA RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA CON ESCARCHA PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.  

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ESCARCHAXX            
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.  PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA   DE   PREFERENCIA VEHÍCULOS   CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA  CON ESCARCHA     MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA CON ESCARCHA    RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA CON ESCARCHA.       RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA CON ESCARCHA  

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ESCARCHAXX        

RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.  MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA, DE   PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.   RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA         KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA  MORRO CHICO: RUTA CON ESCARCHA                   SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:      RUTA CON ESCARCHA                    SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA CON ESCARCHA RUTA CON ESCARCHA                            SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA                   

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ESCARCHA  XX     
   
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBLADO CON NEBLINA, SIN VIENTO.               PRECAUCIÓN RUTAS CON NEBLINA, HIELO, POZAS DE AGUA Y    ESCARCHA       PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS.     RUTA Y-405: RUTA CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.RUTA Y-455: RUTA CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.      RUTA Y-485: RUTA CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.       RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO:   RUTA CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.

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ESCARCHAXX            

TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO  BARRERA SANITARIACONDICIÓN:   DESPEJADO,   VIENTO DÉBIL.                                           PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA  CON ESCARCHA    SECTOR TOBOGANES:   RUTA CON ESCARCHA  RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA CON ESCARCHA                                                        RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA.              

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ESCARCHA XX                                                        

RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.  PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS.  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA CON ESCARCHA   PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.






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ESCARCHA   XX       

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL                   SIN NOVEDADES.      

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ESCARCHA   X    

SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN:   DESPEJADO, SIN VIENTO.                         PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y NIEVE, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA   CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA   CON ESCARCHA Y NIEVE.  RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA   CON ESCARCHA Y NIEVE.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA   CON ESCARCHA Y NIEVE.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.                                                       

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ESCARCHA XX               


RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.             PRECAUCIÓN ESCARCHA POR TRAMOS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.RUTA CH-250: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA  RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.  RUTA Y-315: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.      

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RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.  PRECAUCIÓN CON ESCARCHA EN LAS PASARELAS.  


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ESCARCHAXX      

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN RUTAS NEVADAS Y ESCARCHA POR TRAMOS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.  RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA CON NIEVE Y  CON ESCARCHA  RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA CON NIEVE Y  CON ESCARCHA   SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA CON NIEVE Y  CON ESCARCHA    SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA:    RUTA CON NIEVE Y  CON ESCARCHA  RUTA Y-290: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.           

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ESCARCHAXX         

RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.                   PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.   PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.

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ESCARCHAXX             

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.                           PRECAUCIÓN CON FORMACIÓN DE ESCARCHAS EN CALLES Y VEREDAS.   

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ESCARCHA XX   

TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                      PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS   CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178:  RUTA  CON ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA CON ESCARCHA.      


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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADOCONDICIÓN: DESPEJADO,    VIENTO DÉBIL.                     PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE   PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA CON ESCARCHA   SECTOR CUESTA VITELLI: CON ESCARCHA ES ESPECIAL EN SECTORES DE CURVAS.  SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA CON ESCARCHA   RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA CON ESCARCHA  RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                          RUTA CON ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: DESPEJADO,   VIENTO DÉBIL.                               PRECAUCIÓN RUTA   CON ESCARCHA Y NIEVE. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS Y CADENAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.  RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.  RUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.       RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.        SECTOR: LOS CASTORES: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA Y NIEVE.     RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.  Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.       Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA.     RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.                 

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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: NUBLADO,   SIN VIENTO                       PRECAUCIÓN RUTA SECTOR RURAL CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA   CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:      RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, CON CADENAS Y CLAVOS.   

SINO
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ESCARCHAXX      

TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.   SIN NOVEDADES. 




SINO
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ESCARCHAXX     

RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. SIN NOVEDADES. 

SINO
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ESCARCHA   X   
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