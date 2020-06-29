Estado de rutas y condición meteorológica, domingo 29 de junio, región de Magallanes

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 29/06/2020 HORA: 08.30 Hora de Magallanes.
|ALERTA VIGENTE: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
|*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO. *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
CENCO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL CON NIEBLA EN SECTORES ALTOS, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN POR ESCARCHA Y NIEBLA. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA CON ESCARCHA SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA CON ESCARCHA RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA CON NIEVE DESDE EL KM 10 EN ADELANTE, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA CON ESCARCHA. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|SUBCOMISARIA RÍO SECO
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA CON ESCARCHA; KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA CON ESCARCHA. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA CON ESCARCHA RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA CON ESCARCHA PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA CON ESCARCHA MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA CON ESCARCHA RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA CON ESCARCHA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA MORRO CHICO: RUTA CON ESCARCHA SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA CON ESCARCHA SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA CON ESCARCHA RUTA CON ESCARCHA SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBLADO CON NEBLINA, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON NEBLINA, HIELO, POZAS DE AGUA Y ESCARCHA PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS. RUTA Y-405: RUTA CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.RUTA Y-455: RUTA CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA. RUTA Y-485: RUTA CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA. RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHA RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA CON ESCARCHA RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA CON ESCARCHA PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
| SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y NIEVE, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN ESCARCHA POR TRAMOS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.RUTA CH-250: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA. RUTA Y-315: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.
| PRECAUCIÓN CON ESCARCHA EN LAS PASARELAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS NEVADAS Y ESCARCHA POR TRAMOS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA RUTA Y-290: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON FORMACIÓN DE ESCARCHAS EN CALLES Y VEREDAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA CON ESCARCHA SECTOR CUESTA VITELLI: CON ESCARCHA ES ESPECIAL EN SECTORES DE CURVAS. SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA CON ESCARCHA RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA CON ESCARCHA RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA CON ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS Y CADENAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. SECTOR: LOS CASTORES: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA. RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|PRECAUCIÓN RUTA SECTOR RURAL CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, CON CADENAS Y CLAVOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|TENENCIAYENDEGAIA.
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
Estado de rutas y condición meteorológica, domingo 29 de junio, región de Magallanes
Jun 29, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like
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