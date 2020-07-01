Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, martes 30 de junio

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 30/06/2020 HORA: 20.00 Hora de Magallanes.
|ALERTA VIGENTE: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA. ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
|*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO. *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES PUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|CENCO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: CON ESCARCHA POR TRAMOS SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: CON NIEVE DESDE EL KM 10 EN ADELANTE, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: CON ESCARCHA POR TRAMOS, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|SUBCOMISARIA RÍO SECO BARRERA SANITARIA EN KON AIKEN KM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: CON ESCARCHA; KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: HÚMEDA CON ESCARCHA. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA CON ESCARCHA RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: HÚMEDA CON ESCARCHA PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES LAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: CON ESCARCHA. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: CON ESCARCHA. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: CON ESCARCHA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: MOJADACON ESCARCHA. KM 146 PUENTE PENITENTE: MOJADA CON ESCARCHA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: MOJADA CON ESCARCHA. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: MOJADA CON ESCARCHA. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: MOJADACON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES SAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON HIELO, POZAS DE AGUA Y ESCARCHA PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS. RUTA Y-405: CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA. RUTA Y-455: CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA. RUTA Y-485: CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA. RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ABIERTO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: CON ESCARCHA SECTOR TOBOGANES: CON ESCARCHA RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: CON ESCARCHA RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: CON ESCARCHA PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA NATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: NUBLADO CON NEBLINA, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, martes 30 de junio
Jun 30, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like
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