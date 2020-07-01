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Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, martes 30 de junio

Jun 30, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 30/06/2020 HORA: 20.00 Hora de Magallanes.
ALERTA VIGENTE: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA. ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO.   *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES PUNTA ARENAS CONDICIÓN METEOROLÓGICA ESTADO DE RUTAS
CENCO   CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.       RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: CON ESCARCHA    
SI NO
AGUANIEVE    X  
NIEVE   X  
ESCARCHA XX        
 
RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.                         PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.  RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: CON ESCARCHA POR TRAMOS   SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: CON ESCARCHA POR TRAMOS      RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: CON NIEVE DESDE EL KM 10 EN ADELANTE, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: CON ESCARCHA POR TRAMOS, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.
SI NO
AGUANIEVE    X
NIEVE XX      
ESCARCHA XX    
 
SUBCOMISARIA RÍO SECO BARRERA SANITARIA EN KON AIKEN KM 32 RUTA 9  CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.                  RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: CON ESCARCHA; KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: HÚMEDA CON ESCARCHA.                    SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA CON ESCARCHA RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: HÚMEDA CON ESCARCHA PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.              
SI NO    
AGUANIEVE   X
NIEVE   X
ESCARCHA XX             
 
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES LAGUNA BLANCA CONDICIÓN METEOROLÓGICA ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHES CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.     PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA   DE   PREFERENCIA VEHÍCULOS  CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: CON ESCARCHA. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: CON ESCARCHA. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: CON ESCARCHA.        RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: CON ESCARCHA.
SI NO  
AGUANIEVE X
NIEVE    X
ESCARCHA XX        
 
RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO     MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA, DE   PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.    RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: MOJADACON ESCARCHA.          KM 146 PUENTE PENITENTE: MOJADA CON ESCARCHA.   SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:      MOJADA CON ESCARCHA.                     SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: MOJADA CON ESCARCHA. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: MOJADACON ESCARCHA.                   
SI NO  
AGUANIEVE   X
NIEVE X
ESCARCHA   XX     
  
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES SAN GREGORIO CONDICIÓN METEOROLÓGICA ESTADO DE RUTAS
 RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.                PRECAUCIÓN RUTAS CON HIELO, POZAS DE AGUA Y    ESCARCHA        PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS.     RUTA Y-405: CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA. RUTA Y-455: CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.       RUTA Y-485: CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.        RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO:   CON ESCARCHA Y HIELO ADEMÁS DE POZAS DE AGUA.
SI NO  
AGUANIEVE   X
NIEVE    X  
ESCARCHA XX             
 
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ABIERTO   BARRERA SANITARIA CONDICIÓN:   NUBLADO,   VIENTO DÉBIL.                                            PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: CON ESCARCHA    SECTOR TOBOGANES:  CON ESCARCHA  RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: CON ESCARCHA                                                         RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: CON ESCARCHA.                                  
SI NO  
AGUANIEVE   X
NIEVE    X  
ESCARCHA  XX                                                         
 
 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL   PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS.  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: CON ESCARCHA    PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
SI NO  
AGUANIEVE    X
NIEVE   X
ESCARCHA    XX        
 
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA NATALES CONDICIÓN METEOROLÓGICA ESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES. CONDICIÓN: NUBLADO CON NEBLINA, SIN VIENTO.                   SIN NOVEDADES.        
SI NO  
AGUANIEVE   X
NIEVE X
ESCARCHA     X    
 
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