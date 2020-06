Falla generalizada en la derecha – Víctor Maldonado – Opiniones

 Esta semana la derecha sufrió una “falla generalizada del sistema”, vale decir, un período en que todas sus autoridades políticas parecieron colapsar en sus funciones o sufrir serios reveses. Esto se explica por iniciativas políticas endógenas con efectos nocivos.

 El caso es que Piñera hizo un llamado público a la constitución de un equipo de expertos que no tiene destino; el Comité Político se quedó sin conducta y sin explicaciones; los partidos de derecha se enfrentaron con acusaciones cruzadas de populismo; los parlamentarios oficialistas, incluido el presidente de la Cámara, salieron enmendándole la plana al mandatario. Todo en pocos días.

 La política es una actividad en la que te pueden acusar de estar tomando malas decisiones y puedes salir airoso; pero si te acusan de no tomar decisiones, regularmente se termina en desastre. Esto último es lo que está pasando.

 Cuando el diputado Cruz-Coke le grita al presidente de la Cámara que se ponga los pantalones, está mostrando el punto en que se encuentra el oficialismo. No se trata del extravío de una prenda de vestir que suele perderse de vista en situaciones críticas, se le pide al presidente de la Cámara que se inmole por Piñera y este se niega a hacerlo.

 El responsable último de la desorientación en la derecha es Piñera. En cada episodio en que el gobierno trastabilla se verá la negativa del mandatario a pagar costos. Las soluciones están a su alcance, pero busca alternativas que le eviten perder puntos y eso lo lleva a optar por alternativas laterales que eternizan los problemas. Al final, después de dejar a su propio sector dividido y conflictuado, tiene que ceder como acaba de ocurrir, al ingresar el veto presidencial a la ley de servicios básicos e ingresar otro proyecto (algo que pudo hacer antes).

 Piñera y el gobierno ya estaban superados por los acontecimientos antes de que se presentará la pandemia. El coronavirus es una enfermedad respiratoria que le dio un respiro al gobierno, un alargue sin méritos, pero que no hace desaparecer ninguna falencia política. Puede que el gobierno no tenga estrategia, pero tiene encuestas. En medio de su orfandad busca guía en instrumentos de medición que no reemplazan la conducción política.

 Este no es un gobierno débil porque tenga poco apoyo; es un gobierno que tiene poco apoyo porque es débil. Nos tocó un mal Presidente cuanto tenemos que enfrentar un mal período. Los líderes que dirigen a sus pueblos al enfrentar una crisis tienen profundidad humana, nadie duda de estar siendo conducidos por una persona al que el dolor de los demás le importa. Piñera no inspira ni a los suyos, es el símbolo del lugar común, de la frase hecha, de la ausencia de emoción. ¡Si hasta cuando declaró la guerra al “enemigo poderoso” estaba diciendo una frase comodín que usaba para todo!

 Algunos se preguntan si estamos al borde de una crisis institucional, dadas las declaraciones del Presidente que lo enfrentan con el Parlamento. La respuesta es no. Las crisis institucionales se producen por motivos serios y aquí no se está actuando seriamente. No vamos a entrar a una crisis, vamos a continuar en la crisis del presidencialismo que se produce cuando el titular no da el ancho.

Víctor Maldonado R.

Rechazo a la intervención del Ejecutivo

En declaración pública, lideresas de doce partidos de oposición cuestionaron la propuesta del Presidente de formar una comisión para revisar la admisibilidad de proyectos de ley.

 Texto de la declaración pública

 “1. Condenamos y consideramos de extrema gravedad la intención del Presidente de la República, Sebastián Piñera, de intentar condicionar el debate democrático del Congreso y restringir aún más la democracia en Chile, a través de una comisión designada por la autoridad para revisar la admisibilidad de los proyectos, pasando a llevar la separación de los poderes del Estado, que no es apropiado en una democracia. Hoy ya existen los mecanismos institucionales, por lo cual, se hace innecesaria esta comisión”.

 “El Presidente se niega a aceptar que no tiene mayoría en el Congreso, y que los/as parlamentarios/as tienen el derecho de discutir proyectos que sean beneficiosos para la ciudadanía. En particular, el proyecto de Postnatal de Emergencia que cuenta con respaldo transversal en la sociedad chilena porque dará respuesta a la realidad que viven miles de mujeres y recién nacidos, que el Ejecutivo se niega a considerar”.

 “2. Rechazamos la votación de los Senadores que estuvieron a favor de la inadmisibilidad, en especial, la de los senadores de oposición, porque reconocemos la excepcionalidad de esta crisis y esto exige que los representantes no se amparen en cuestiones meramente procedimentales y comprendan la real magnitud del problema de los cuidados en contexto de la pandemia. Observamos como una oportunidad revertir esta situación en la comisión mixta y en las tramitaciones que continúen”.

 “3. Llamamos a la Comisión Mixta a priorizar las necesidades de la población, antes de respaldar los llamados antidemocráticos que ha hecho el presidente. Declarar admisible el proyecto Postnatal de Emergencia, es dar pronta solución a miles de trabajadoras y sus familias, ante la intransigencia e indolencia permanente del gobierno frente al patrocinio de esta iniciativa”.

 “4. Rechazamos las propuestas de homologación al proyecto de Post Natal de emergencia, tales como teletrabajo o ley de protección del empleo que desvirtúan el objetivo del proyecto que se busca promulgar para preservar el cuidado de hijos e hijas y las condiciones laborales de las/ cuidadores/as. El llamado es a que las personas puedan cuidar de sus hijas e hijos, con la debida dedicación que ello requiere. El teletrabajo como salida alternativa, que precariza las condiciones laborales de los/as trabajadores/as, impide que las madres dispongan del tiempo para atender a los cuidados de sus hijas e hijos con pocos meses de vida y las especiales necesidades que ellos requieren”.

 “El Postnatal de Emergencia es un derecho de los/as niños/as que debe ser respetado en estos difíciles momentos que estamos viviendo como país. La protección social de las madres trabajadoras y sus hijos/as recién nacidos es un avance que las mujeres hemos conseguido gracias a más de un siglo de lucha y no puede ser homologada a cualquier otra política que involucre mayor precarización y desprotección.

