Gobierno anuncia nuevas medidas restrictivas y cuarentenas para el control de la pandemia

Hasta cinco de años cárcel arriesgarán aquellas personas que infrinjan las medidas sanitarias establecidas por la autoridad.

– Ingresan a cuarentena las comunas de San Felipe y Los Andes, en la región de Valparaíso; Rancagua y Machalí en la región de O’Higgins; y la zona urbana de Curicó en la región del Maule.

Como parte de las acciones del Gobierno por contener la propagación y el contagio de la pandemia COVID-19 el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció nuevas medidas orientadas a este propósito y que tienen como finalidad disminuir el avance del coronavirus en el país destacando que “el Presidente de la República escucha, permanentemente, las solicitudes que llegan y las posibles medidas que debemos implementar”.

De esta manera la autoridad sanitaria anunció el ingreso a cuarentena, a contar de las 22:00 horas del viernes, de las comunas de San Felipe y Los Andes, en la región de Valparaíso; Rancagua y Machalí, en la región de O’Higgins; y de la zona urbana de Curicó, en la región del Maule. El resto de las zonas y comunas, que ya se encontraban en esta situación, mantendrán el confinamiento a lo menos por una semana más, decisión que está siendo evaluada permanentemente por las autoridades y que tienen, como finalidad, impedir la diseminación viral del SARS-CoV-2.

Sobre la posibilidad de establecer una “hibernación” el secretario de Estado explicó que “esa medida no es posible de llevar a cabo ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad paralizada que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad. Sin embargo, vamos a tomar medidas más estrictas para hacer cumplir las razones sanitarias y sociales que impidan la diseminación viral”.

Medidas restrictivas

En esta línea, la subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, manifestó que a pesar de las medidas que se han adoptado para estas cuarentenas, especialmente en la región Metropolitana, éstas no han sido suficientes en cuanto a la disminución del desplazamiento de las personas. Lo anterior, dijo, significa que no se ha logrado contener los contagios lo cual implica adoptar medidas aún más drásticas en beneficio del cuidado, salud y bienestar de las personas.

Estas medidas son:

Permisos individuales: se reducen de 5 a 2, por persona, en horario diurno a la semana.

Salvoconductos individuales: podrán ser usados en horario de toque de queda y en sólo dos ocasiones: 1) trámite funerario o 2) cuando se requiera tratamiento médico, que supere el horario establecido más allá de las 22:00 horas.

Permiso único de trabajo: se suman funcionarios públicos y también servicios de alimentación y comercio que sean esenciales.

“Solo quedarán fuera de este Permiso Único Colectivo (PUC) transporte, funcionarios de salud público – privada, bomberos y las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Los funcionarios públicos deberán también sumarse a este permiso de manera tal que las personas que estén en la calle puedan hacerlo con el permiso que les llega a su correo, que viene con el nombre de la persona individualizado con el horario y la labor que deben realizar. Esto evita también que personas con su carnet de identidad y credencial realicen otro tipo de gestiones como, por ejemplo, ir a una farmacia o a un supermercado”, indicó la Subsecretaria Martorell.

En cuanto a los permisos únicos colectivo la autoridad anunció que se pedirá a las empresas esenciales un esfuerzo mayor en disminuir la cantidad de personas que tienen trabajando.

“Hoy día el compromiso es sacar adelante este gran desafío que es la pandemia y, tal como lo ha señalado el ministro Paris, no es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta la calidad de vida de las personas que están en cuarentena, no permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios que son básicos pero, en la región Metropolitana, vamos a restringir al máximo los permisos porque si no disminuimos el desplazamiento no vamos a lograr el objetivo que es salir delante de esta Pandemia”, agregando además que se reforzarán las fiscalizaciones en todo el territorio.

Aumento de penas y sanciones

El ministro de Defensa, Alberto Espina, informó que el Presidente Sebastián Piñera decretó la renovación del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe con una misión: “salvar la vida de nuestros compatriotas y proteger la salud de todos los habitantes de Chile”.

En este sentido informó que, gracias al trabajo realizado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, se aprobó en el Senado un proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes incumplan las medidas sanitarias impuesta por la autoridad, destacando que de los actuales 540 días máximo se subió a 5 años de cárcel.

“Esta medida incluye también a quienes convocan a espectáculos, celebraciones o festividades, infringiendo las reglas sanitarias. Además se hace extensiva a aquellos empleadores que piden u obligan a sus trabajadores a realizar actividades incumpliendo normas de restricción o cuarentena, sin obtener los permisos del caso. No puede haber contemplación con quienes están poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas”, señaló el ministro Espina.

La autoridad se refirió además al despliegue del contingente militar y policial. Al respecto destacó que hay 70.020 efectivos de los cuales 30.896 corresponden a las Fuerzas Armadas y 39,124 a Carabineros y la PDI. Destacó además que, a la fecha, se han realizado 17.400.071 fiscalizaciones a personas. Además se han fiscalizado 6.518.000 vehículos.

Reporte COVID-19

Respecto a la situación de la pandemia en nuestro país el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó 4.757 casos nuevos, de los cuales 35.082 son activos, acumulando 220.628. Sobre el último indicador Zúñiga recordó que se incorporaron las cerca de 30 mil personas con confirmación diagnóstica de COVID-19, cuyos antecedentes clínicos no están en la plataforma Epivigila.

Con respecto a los fallecidos, y de acuerdo a los decesos inscritos en el Registro Civil, se informaron 232 acumulando 3.615.

El número de personas hospitalizadas alcanza a 1.727, de las cuales 376 se encuentran en estado crítico. Respecto a la disponibilidad de ventiladores alcanzan los 356.

El número de exámenes informados por los laboratorios, en las últimas 24 horas, asciende a 12.636 registrando un total de 886.169 exámenes totales.

En cuanto a disposición de Residencias Sanitarias la autoridad comunicó que existen 137 recintos habilitados con 11.301 cupos.

El Subsecretario Zúñiga hizo un llamado a la responsabilidad expresando que “hay 360.000 personas que están arriesgando su salud por nosotros en la red integral de salud. Hay 4.784 que hoy se encuentran en cuarentena y son COVID positivos. Hay personas que han fallecido debido a que se han contagiado en la atención de salud. Ellos están haciendo un trabajo formidable y nos estamos aprovechando de ellos al incumplir las medidas de la autoridad sanitaria”, enfatizó.