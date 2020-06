Informa SEREMI de Salud: Examenes PCR para trabajadores de empresa pesquera y 13 nuevos casos de Covid19 en Magallanes

11 de los casos están relacionados con brote en planta pesquera de calle Esteban Scarpa, en Punta Arenas.

La autoridad regional de salud, Mariela Rojas Ramírez, informó que de acuerdo al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud, hoy en Magallanes se notificaron 13 casos nuevos de COVID-19, todos correspondientes a la ciudad de Punta Arenas. 8 casos sintomáticos y 5 asintomáticos.

Aclaró que “si bien íbamos ya bajando el número de casos, tuvimos un brote y, por lo tanto, una parte importante de estos, es decir 11 corresponden al brote de la pesquera ubica en calle Esteban Scarpa de Punta Arenas”.

Explicó Mariela Rojas que a la fecha Magallanes registra 1.102 casos. La tasa acumulada, por tanto, es de 618 por 100 mil habitantes y la proyección de casos se mantiene en un promedio diario de 6, pero esto “dependerá de la capacidad de control del brote que tengamos en la pesquera”, advirtió.

La SEREMI explicó que dicha capacidad no sólo responde a los esfuerzos de esta Autoridad Sanitaria, sino que “también a la responsabilidad y colaboración de los empresarios y de los trabajadores, no sólo me refiero a la planta que actualmente está en el foco, sino que a todos quienes se desarrollan en el ámbito productivo”.

Acotó que la enfermedad de COVID-19 cuando existe no sólo alcanza los lugares de trabajo propiamente tal, sino además a los lugares donde alojan estas personas, que mayormente son de fuera de la ciudad y para quienes se contratan: lugares, habitaciones, residenciales para que vivan o alojen.

“En estos lugares laborales no siempre mantienen y respetan las condiciones de distanciamiento social ni lavado de manos ni uso mascarilla. Las medidas no pueden ser sólo por un día o una semana, esto va a prolongase por meses y quizás por años, por lo tanto es fundamental que los entendamos y asumamos que la salud pública se construya entre todos”, puntualizó.

En cuanto en materia de exámenes, a la fecha a nivel regional ya tenemos 8.707 PCR, siendo la positividad de 12,65%.

La SEREMI Rojas, descartó la información que ha circulado en las últimas horas en redes sociales relacionados con la operación de los laboratorios de nuestra ciudad, las cuales no contribuyen y sólo alarman. En este sentido “tenemos que aclarar contamos con dos operativos en la región, los cuales tienen una capacidad de análisis compartida. Si alguno de ellos problemas de stock por ejemplo, el otro laboratorio asume esta función. Por lo tanto a la fecha no tenemos atrasos en la entrega de resultados y se mantiene un promedio diario de entrega de análisis de 24 horas”.

En el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) se informa sobre 7 pacientes COVID positivos internados: 4 en aislamiento y 3 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC), estos últimos todos con soporte respiratorio. Los pacientes COVID positivos corresponden al 7,4% del total de personas hospitalizadas en el HCM.

La letalidad está en un rango de 1,36% y la gravedad es de 0,27%, de pacientes conectados a ventilación mecánica. Al día de hoy en la región tiene 1.042 personas recuperadas y 45 casos activos. En cuanto a la fiscalización de cuarentenas en domicilio, ya se han efectuado 6.887 fiscalizaciones y 69 sumarios en total.

Prohibición de funcionamiento por incumplimiento de medidas sanitaria

La titular regional de salud explicó que como Autoridad Sanitaria el día ayer “nos vimos enfrentados a la decisión de cerrar a una planta pesquera del sector sur de la ciudad, en calle Las Heras, por no cumplir con las medidas sanitarias de prevención del COVID-19, como por ejemplo no respetar el distanciamiento de los trabajadores y otras deficiencias”.

Manifestó que “sabemos que esta situación afectó a un número importante de trabajadores, por lo mismo y en espera que la empresa regularice las deficiencias detectadas, se ha dispuesto en coordinación con el Servicio de Salud Magallanes, la toma de PCR a los trabajadores de esta pesquera y así poder determinar o descartar la presencia de COVID-19”.

«Lo que estamos haciendo como Autoridad Sanitaria es totalmente preventivo para mantener la circulación del virus contenido. Lo habíamos logrado con mucho esfuerzo, de parte de la comunidad y del sector salud. Pero con un brote de coronavirus, los casos pueden aumentar. Como nuestro objetivo es prevenir brotes de esta enfermedad hacemos un llamado a todos los trabajadores, que ya están siendo visitados en diferentes direcciones a cooperar, aportando información fidedigna y aceptando de manera tranquila tomarse la PCR”, puntualizó.

El trabajo en plantas pesquera se caracteriza por horarios extensos de trabajo en ambientes cerrados. Si una persona está al lado de otra, a menos de un metro de distancia y por toda una jornada laboral, las posibilidades de contagio son muy altas, a esto se suma que comparten colaciones en comedores muy estrechos y que a la hora de comer obviamente todos están sin mascarilla, aumentando aún más las probabilidades de contagio.

Brote en pesquera

Con relación a la otra planta pesquera ubicada en Calle Esteban Scarpa, que fue cerrada por la existencia de un brote de COVID y que implicó el traslado de trabajadores a residencias sanitarias, la SEREMI explicó que “se confirmó a través de PCR, que 11 personas se encuentran positivas a coronavirus, pero además, a consecuencia de este brote, tenemos 38 trabajadores de esta planta que se encuentran como contactos estrechos. Cabe señalar que en las últimas horas, el número de trabajadores involucrados en este brote aumentó producto de la investigación epidemiológica. Paralelamente, se espera el resultado de alrededor de 20 PCR más, tomadas a estos trabajadores”.

Agregó que “hemos recibido diversos comentarios en torno al cierre de estas pesqueras, en el sentido, que sólo nos preocupamos de inspeccionar a los pequeños y no a los grandes empresarios y que no se ha reaccionado ante el número importante de gente que ingresa a los supermercados. Nosotros tratamos de abarcar todo, hemos hecho un trabajo arduo y sabemos que todo se puede mejorar. En este tiempo se ha hecho hincapié a cada sector que debe cumplir las normativas”.

“Lo que le podemos pedir a la comunidad es autoregularse. No podemos estar como Autoridad de Salud amenazándolos que se cumpla con el distanciamiento, que no vayan a los centros comerciales cuando existan aglomeraciones, que eviten las filas y no asistir a supermercados en grupos familiares. Si ustedes ven aglomeraciones u otras situaciones de riesgo, pueden denunciarlo”, enfatizó.

No obstante,” hay trabajadores que no tienen esta opción de denunciar y muchas veces por miedo a perder su trabajo, asumen laborar en condiciones sanitarias que no son las mejores. En estas situaciones, enfatizó, lo que está en riesgo es la salud pública, la salud de estos trabajadores, de sus familias, la salud de la comunidad. Lo hemos señalado este virus necesita de las personas para moverse y contagiar”.

Vamos a continuar fiscalizando empresas de este rubro y de otros sectores. “Nadie puede colocar sus intereses por sobre el bienestar común. Nuestro llamado al empresariado es hacer proactivos, preparar sus protocolos y no esperar que la Autoridad Sanitaria los sanciones para hacer las cosas correctamente. A su vez, colaborar en las investigaciones. Ocultar información en este tipo de situaciones, sólo se contribuye a que el virus se expanda y coloque en riesgo a la población, es decir, una irresponsabilidad. Necesitamos la colaboración de todos para enfrentar esta pandemia”.