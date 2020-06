Junaeb avanza en la entrega de nuevas tecnologías para estudiantes usuarios de audífonos

JUNAEB a través del Programa de Salud del Estudiante, busca contribuir a mejorar la salud de los escolares de escuelas municipales y particulares subvencionadas de la región, para que tengan un acceso más igualitario a la educación, abordando problemas de salud de alta prevalencia en las especialidades de oftalmología, columna y otorrinolaringología.



En la especialidad de otorrino, se abordan patologías asociadas a la disminución de la capacidad auditiva, definida como la incapacidad de oír en los estándares considerados normales. La pérdida de audición afecta el desarrollo del lenguaje en los niños, pudiendo provocar dificultades en su rendimiento escolar, socialización, desarrollo de la autoestima, entre otros, por lo que resulta trascendental el poder diagnosticar y tratar estas patologías a temprana edad.



Es así, que JUNAEB apoya en la detección, vigilancia de la patología y entrega de audífonos para estudiantes con pérdidas auditivas, y es en este contexto que se realizó la entrega de un audífono modelo ADHEAR a uno de sus usuarios, esta moderna tecnología es una alternativa auditiva no implantable indicada a quienes no cuentan con conducto auditivo externo, que permite la conducción ósea del sonido, este sistema se compone de dos partes: el adaptador adhesivo y el procesador de audio. El adaptador adhesivo se pega a la piel justo detrás de la oreja, donde no hay pelo. El procesador de audio se acopla con un clic sobre este adaptador. Sus micrófonos recogen los sonidos a su alrededor y seguidamente hacen vibrar el adaptador para enviar estos sonidos al oído interno.



La adquisición de este audífono significó una inversión de cerca de $2.500.000, siendo este el primer modelo de este tipo en ser adquirido por JUNAEB a nivel nacional, lo que convierte a esta Dirección Regional en pionera en implementación. Junto a la entrega de este apoyo, se sumaron las sesiones de adaptación técnicas y pedagógicas, las que producto de la pandemia han iniciado su desarrollo, con gran éxito, mediante plataformas de video llamadas.



El médico especialista, el doctor Iván González, quien se encuentra a cargo de realizar los controles auditivos anuales a los usuarios del programa en esta región, señaló que “este tipo de audífonos tiene una indicación muy específica, indicado para aquellos pacientes con ausencia de conducto auditivo externo, el modelo actualmente en uso es un vibrador óseo que se afirma con un cintillo metálico al cráneo , es muy incómodo e incluso como los niños crecen con este aparato a larga plazo produce deformidad del cráneo , la ventaja de este nuevo dispositivo es la forma en que se fija a la mastoides menos invasiva, estéticamente adecuado, con lo que los niños lo aceptan mejor “.



Por su parte la apoderada del estudiante, indicó su agradecimiento, señalando: “me siento agradecida por la entrega del nuevo audífono, especialmente ahora”. Señala además que por la edad que tiene su hijo, “todo es más complejo y en especial ahora que necesita sentirse seguro al enfrentarse a las demás personas, lo que para él resultaba difícil por el tipo de audífonos que usaba. El que tiene ahora le ha devuelto la tranquilidad, le brinda comodidad, seguridad y sobre todo lo ayuda en su autoestima y en como enfrenta a sus pares. Él lo ha tomado como un gran regalo, escucha perfectamente, es muy cómodo y él está muy contento y agradecido”.



La Directora Regional de Junaeb, Paula Vidal, manifestó su alegría por poder apoyar de esta manera a este alumno “esto es el reflejo del compromiso que nuestra institución tiene con los niños, niñas y jóvenes del país: apoyarlos y contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional”.



Los estudiantes que ingresan al programa son aquellos que cursan NT1, NT2 y 1ro básico, pesquisados desde sus unidades educativas o quienes presenten un documento de derivación o interconsulta emitido por algún dispositivo de salud, ellos son controlados anualmente hasta que egresan de enseñanza media o cumplen 25 años si cursan educación especial.