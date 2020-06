Ministerio de Salud implementará test de saliva para diagnosticar COVID-19 en atención primaria

Con el fin de ampliar la capacidad de testeo y pesquisar a tiempo a las personas con COVID-19, el Ministerio de Salud implementará el test PCR de saliva en los centros de salud de la atención primaria.

La medida, anunciada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich en el marco del reporte de COVID-19, se pondrá en marcha a partir de la próxima semana de manera progresiva. Esto luego del acuerdo alcanzado ayer con los alcaldes y representantes de los trabajadores de la atención primaria.

“Durante la próxima semana, se va a implementar progresivamente pero esperamos que sea la norma general a fines del mes de junio, el testeo de PCR mediante el uso de muestras de saliva. Sabemos ya que la saliva produce una información incluso más sensible que el hisopado bronquial, y tiene más seguridad para el personal de salud”, explicó la autoridad.

Delegado

Otra de las medidas acordadas con los municipios, es la designación de un delegado COVID-19 en cada Centro de Salud Familiar que va a coordinar la acción territorial de ubicar a los pacientes y sus contactos.

“Esta persona va a estar en comisión de servicio en la Seremi de Salud, para que tenga todas las atribuciones que la ley da a la Autoridad Sanitaria”, indicó el ministro.

Agregó que el delegado recibirá por parte de la Seremi de Salud diariamente la nómina de personas inscritas en el centro de salud que han sido definidos como contactos estrechos de personas confirmadas con la enfermedad. Con esa información, funcionarios del centro de salud los ubicarán en el territorio.

“Deberá ir a buscarlo, invitarlo al consultorio, ver cuál es la situación de síntomas, hacer el examen de PCR y generar las políticas de cuarentena en domicilio o utilizando la capacidad de las residencias sanitarias”.

Residencias sanitarias

La segunda estrategia en la vigilancia epidemiológica es el aislamiento de las personas con COVID-19. Al respecto, el ministro de Salud explicó que éstas se aumentaron a 129 a nivel país, con más de 11 mil cupos.

“Las residencias sanitarias son lugares donde las personas no están clínicamente enfermas o tienen síntomas muy leves, pero están contagiadas por coronavirus y es necesario apartarlos del lugar donde ellos residen habitualmente para frenar los contagios que ellos pueden producir a terceros”, dijo la autoridad.

Reporte COVID-19 al 5 de junio de 2020.

En el informe diario de la evolución de la pandemia en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que el número de casos nuevos notificados en las últimas 24 horas son 4.207 casos, de los cuales 3.790 son personas con síntomas y 417, asintomáticas.

El total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza 122.499, de los cuales 21.693 son activos, es decir, pueden contagiar a personas sanas.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad sanitaria informó el deceso 92 personas. De éstas, 20 personas corresponden al criterio antiguo y 72 al nuevo criterio, “que indica que se incorporan al registro las muertes de persona que teniendo un certificado de defunción que indique como causa de muerte COVID-19, tengan pendiente el resultado del examen PCR de diagnóstico”. Agregó que “la distinción ya no se empleará producto que se atribuye, por alta circulación del virus, que las muertes por causa respiratorio se asocian a coronavirus”.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 1.521 personas, de las cuales 1.291 están con apoyo de ventilación mecánica y 337 en un estado crítico.

En relación a la Red Integrada de Salud, se encuentran disponibles 327 ventiladores, además de 400 equipos de oxigenación de alto flujo que fueron entregados durante el día de ayer a distintos hospitales del país.

En cuanto a los exámenes de confirmación diagnóstica, se informaron por parte de los laboratorios 21.780 resultados, acumulando 668.556 test desde el inicio de la pandemia.

Información a centros de estudios

El ministro de Salud informó que se pondrá a disposición de la comunidad científica la información del número de fallecidos durante los últimos cinco años. La determinación busca aclarar la existencia de “muertes adicionales” producto de la pandemia COVID-19.

“Quiero decir que, insisto, la posibilidad, dado que se nos está acumulando una lista de espera, que las personas están teniendo dificultades o no teniendo la voluntad de resolver problemas no vinculados a COVID-19, que eso se manifieste, como ya se ha señalado en otros países, en exceso de mortalidad producto de enfermedades no COVID, o sea, muertes indirectamente relacionadas a COVID”, sostuvo.