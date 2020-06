Pescadores artesanales paralizan sus actividades hoy lunes 8 de junio en todo el país

La Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), a través de su presidente, Marcelo Soto Castillo, formuló un fuerte llamado a los pescadores artesanales del país, tanto bentónicos, pelágicos, jiberos y algueros (as), a paralizar las actividades este lunes 8 de junio, fecha en que la Organización de las Naciones Unidas, declaró en el año 2008, como el Día Mundial de los Océanos.

El objetivo de este día es recordar a la comunidad internacional el papel que juegan los océanos en las vidas de las personas y generar conciencia sobre las consecuencias que el sector pesquero tiene sobre ellos y fomentar su gestión sostenible y responsable.

Marcelo Soto profundizó que “queremos manifestarnos públicamente a lo largo de la costa nacional para poner en la primera línea de la discusión la deplorable situación que nos afecta y hacer saber que necesitamos se dé una solución ahora, ya que producto de la situación sanitaria que estamos viviendo muchos han quedado en el olvido. Hay un peligro inminente para este oficio que nos permite sustentar nuestras vidas”.

Añadió que “nuestra paralización es para fortalecer y evitar que conquistas logradas a través de grandes movilizaciones en las caletas del país, cómo es la captura de la jibia sólo con línea de mano o potera, vuelva a la discusión. Somos testigos de cómo la industria intenta revertir esta normativa, utilizando al ya conocido Tribunal Constitucional, quien aceptó a trámite un recurso presentado por el empresariado del sector. Esto no lo vamos a aceptar. Estamos en alerta y la movilización del lunes 8 de junio es una demostración de que el sector no volverá atrás respecto de lo que costó tanto conseguir”.

El dirigente sostuvo que “estamos cansados y vemos la indiferencia de la autoridad sectorial ante el notable abandono en que se encuentra nuestra gente, con los frecuentes accidentes de colisiones entre nuestras naves y naves mayores de carga”.

“A ello se une que en estos eventos el pescador no solo pierde su vida, sino que además sus materiales de trabajo y cuando hemos pedido severas investigaciones, la tragedia termina diluida en el tiempo sin el menor resultado ni alguna respuesta o ayuda para la familia de los fallecidos que quedan en la más absoluta indefensión y sin los medios de producción. Y la autoridad sectorial con la más absoluta indiferencia deja que el tiempo pase y en nada protege”.

Otro de los temas que plantea la Confepach, insistentemente, a la autoridad sectorial, es el que genera la interacción con las poblaciones de lobo marino que asola las costas, destruyendo las capturas y materiales de trabajo. “Lo hemos planteado innumerables veces y solo hemos recibido medidas de parche que no apuntan a la problemática central, que es la imposibilidad de ejecutar nuestra labor”, sostuvo Marcelo Castillo.

“Otra de nuestras demandas históricas y que ya habíamos conseguido superar, es lo referido a las ´perforaciones a nuestra zona de 5 millas´ por embarcaciones industriales que perjudican nuestra sustentabilidad. Pues bien, en el último tiempo hemos visto nuevas situaciones de este tipo, lo que nos deja más que preocupados, ya que observamos una manga ancha para el sector industrial que siempre ha gozado de beneficios en pos de logros económicos sin pensar en las consecuencias que su actuar tiene para el futuro de las pesquerías en general”, manifestó el dirigente.

“En torno a la contingencia sanitaria, yo diría que estamos ante la más fría indiferencia de las autoridades frente a los pescadores artesanales que hoy han perdido el poder comprador y enfrentan el hambre al no poder comercializar los recursos. La indolencia y la burla ha sido la respuesta. Se ofrece un bono por capacitación de $150.000 y mientras nuestra gente postulaba a ello, se retira la propuesta y se obliga a postular al Fondo Nacional de Emergencia que contempla un monto menor al antes indicado para paliar el hambre. Si esto no es una burla, ya no sé cómo calificarlo. Hasta hoy, ningún pescador en Chile ha recibido ayuda del Estado ante la emergencia sanitaria”, añadió el representante de los pescadores.

“Creo que más que nunca estos temas deben estar visibles, porque son asuntos sociales y si volvemos a las calles no es porque hayamos alguna vez recibido una respuesta adecuada que nos conforte. Nuestro sector está afectado, deprimido, pero es en estas circunstancias donde se une bajo banderas comunes. Para la defensa de nuestra actividad y en pos de la sustentabilidad de nuestros recursos, el lunes 8 de junio volveremos a la calle en pro de nuestras demandas insatisfechas”, cerró el titular de la Confepach.