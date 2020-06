Qué nos deja esta pandemia con respecto a la producción de alimentos y la alimentación – Hardy Cárdenas, Co-fundador ONG- Suelos Vivos – Opiniones

Hemos pasado por una seria de estrategias para sacar nuestra agricultura adelante, desde Potencia alimentaria y exportadores en distintos gobiernos. Pero un virus dejo al descubierto algo que hemos señalado durante muchos años, hemos ido entregando la producción de alimento a la importación y no hablo solamente como país, sino también como ciudad, que un gran volumen de alimentos vienes desde otras zonas, también los hemos hecho desde el campo, preferimos comprar alimentos en el pueblo y no producirlo. Este proceso dejo al descubierto la fragilidad del sistema actual de producir y de importar alimentos desde cualquier lugar. Países que han vivido mucho más años y guerras han trabajado en la producción individual y local sabiendo que en cualquier momento vuelven, porque todo es cíclico… ahora no fue una guerra, sino un virus que dejo al descubierto que debemos cambiar nuestro modelo de producir nuestro alimento. Hay muchas familias, del campo, sobre todo y que en estas comunas del sur representa sobre el 50% de la población en zonas rurales y que se abastece de verduras en la ciudad. Creo que llego el momento de cambiar, creo que el virus nos deja esa enseñanza en estos tiempo que para muchos especialista aun no vivimos lo peor, que hubiera pasado si hubiera algo mas grave como un terremoto que cortara todo el sur de Chile…cuanto duraríamos alimentándonos solo con lo que tenemos guardado o lo que hay en el almacén o en el supermercado. La independencia alimentaria sebe ser una tema que debemos abordar y fortalecer en cada familia rural de nuestro sur del país. Este cambio no solo nos traerá soluciones mas concretas a la alimentación de nuestra familias por periodos mas largos, sino fortalecerá nuestra economía local y nos entrega una independencia alimentaria y social. Otros de los factores que debemos cuidar es el como producir, seguir con este modelo productivo de alimentos extractivos tampoco nos ayudara mucho. Lo concreto es que el 80% de los suelos de Chile tienen algún grado de degradación y se calcula que en un tiempo mas Chile tendrá que exportar en su totalidad de alimentos sino somos capases de producir en forma sustentable, sin destruir nuestro Suelo que es parte importante del medio ambiente y base fundamental del desarrollo sostenible. Perder la fertilidad de nuestros suelos es perder la independencia alimentaria, grave problema que tendrán nuestra nación sino comienza a implementar políticas que ayuden a mejorar los suelos de Chile.

