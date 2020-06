Se vive la noche más larga en el gobierno – Juan Morano – Opiniones

Se acaba una nueva semana la primera de este el sexto mes del año y estamos próximos a esperar la noche más larga en Magallanes, que antes de la pandemia significaba, fiestas, jolgorio y entretención, tan necesaria en medio de nuestro oscuro invierno patagónico. En fin será hasta un próximo año.

Donde, al parecer, ya se vive la noche más larga es en el gobierno, donde de pronto, se transformó en vital, en algo indispensable un cambio de gabinete, tenemos todo el derecho a preguntarnos si este gobierno y su coalición, de verdad y efectivamente, tienen la pandemia como su preocupación principal y esencial, o si todo lo que se hace y también por cierto lo que se deja de hacer, guarda más relación con lo que podrá pasar en el futuro político electoral próximo.

Si dirigentes de los partidos del pacto que gobierno, en posturas casi caprichosas, exigen gente del partido en cargos más relevantes, provocando cambiar ministros, casi en un enroque corto, eso se hace,ya que no pareciera que el hecho que el exPresidente de RN y ahora también exMinistro de la Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg sea ahora miembro del comité político, sea relevante para contener y mitigar los efectos de Corona Virus, la verdad que parece increíble que para satisfacer las aspiraciones políticas electorales esencialmente de la UDI y RN se cambie a uno de los Ministros que pareciera era bien evaluado y lo manden a presidir el Bancoestado y que el ex, ex, ex subsecretario de desarrollo regional al Ministerio SEGPRES, también del comité político y así calmar a la UDI y su Presidenta.

El Presidente Piñera vive y al parecer se oxigena con sus continuas declaraciones y salida en los medios de comunicación social, a pesar que no diga casi nada relevante, o no al menos de aquellas materias que interesan a la gente, tenía que generar un llamado de atención hacia él, por eso filtra un día antes el cambio de gabinete, que de cambio poco, parece un ajuste de las cuentas entre RN y la UDI, para que su peso sea equivalente en el comité político, ¿cómo esto ayudará en la pandemia y sus efectos? Misterio, más bien obligará a ajustes y demoras por el siempre hecho de que llegué alguien distinto, me parece que cuando eran oposición a esto lo llamaban las sillitas musicales y hablaban de los apernados y sus grupos de influencia.

Se anuncia la entrega de 2.500.000, si 2,5 millones de canastas para que las personas en cuarentena obligada en la Capital tuvieran que comer, Está claro que al ritmo que van esas entregas en un par de meses más podrán llegar a la mitad. Pero el anuncio salió hermoso, luego se anuncio un gran acuerdo nacional y de amplio espectro, con múltiples objetivos, y quedó en un grupo de parlamentari@s de las comisiones de hacienda y asesores, para un plan de emergencias reforzado, lo que se sugirió hace ya meses, se hace ahora y mal. Del Ministro Mañalich, que nombre más justo, no vale la pena comentar, pero hacer presente que desde el comienzo se señalo la necesidad de testear y testear, de seguir los casos, acompañarlos, o trazarlos, ahora que han pasado tres meses se descubre que existe la Salud Primaria, si la que está al lado de nuestras casas; en los consultorios, policlínicos o como prefiera llamar y que ellos pueden acompañar mejor a sus vecinos ya que los tienen cerca y no a control remoto de una Seremi de Salud que no tiene ni siquiera los funcionarios para aquello, se imaginan la Seremi de Salud Metropolitana, con 4.000 casos nuevos por día para trazar, con sus familias sus núcleos de trabajo, sus contactos, etc. en fin el Ministro goza y usa la confianza que le da S.E. el Presidente Sebastián Piñera.

Por último algo de política electoral, se aprobó, al fin la ley que regula, en parte, las elecciones y re elecciones, espero que todas las dudas que aún persisten se aclaren y que los intentos de enviar un nuevo proyecto que “corrija” errores, al incluir a los Alcaldes y Concejales, no se haga.

Todos sabemos que la ley no es perfecta y faltan cosas por aclarar, pero aún hay Alcaldes que alguna vez fueron designados y ahora se mantienen en sucesivas elecciones, muchas veces dirimidas por personas que ni siquiera habitan en la comuna que votan. No es perfecta, pero es necesaria, respecto a olores la verdad que en paso por la cámara, siempre sentí el perfume de las flores de la feria porteña, vivía enfrente.