Senadores, Diputados y Alcaldes en Magallanes: las opciones de los incumbentes

El cambio en la norma legal sobre reelección de diputados, senadores y alcaldes, incluyendo a los actuales parlamentarios y ediles, modifica y abre nuevas opciones en el cuadro político y electoral en la región de Magallanes para los años 2021 y 2022.

Recordemos que el SERVEL fijÓ nuevas fechas para todas las elecciones del año 2020.

Así el cronograma electoral venidero será el siguiente:

25 octubre 2020: Plebiscito Nacional.

29 de noviembre de 2020: Primarias municipales y regionales.

4 de abril de 2021 (con posibilidad de cambiarse al 11 de abril por Semana Santa): Elecciones Generales de Alcaldes, Concejales, Gobernadores y Constituyentes, estos últimos en caso de ganar en el Plebiscito Nacional la opción “apruebo”.

9 de mayo de 2021: Segunda vuelta de elección de Gobernadores.

CAMBIOS EN EL CUADRO POLÍTICO Y ELECTORAL EN MAGALLANES.

El senador Carlos Bianchi (in), no podrá presentarse candidato a la reelección aunque, después de 2022, podría presentarse a algún otro cargo de elección popular.



La senadora Carolina Goic (DC) tiene las opciones de presentarse o no a la reelección como Senadora por la región de Magallanes.

En materia de Diputados, los actuales parlamentarios pueden presentarse a la reelección. Gabriel Boric (CS) puede presentarse o no a la reelección como Diputado, y/o intentar una candidatura a senador por Magallanes o por otra región del país. Los actuales diputados Sandra Amar (UDI) y Karim Bianchi (PR) tienen las opciones de presentarse o no a la reelección, o intentar una candidatura a Senador (a) u otro cargo de elección popular.



En materia de Alcaldes, el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich (RN) puede presentarse o no a la reelección o intentar postularse a Gobernador Regional, a Diputado o a Senador por la región.

Cabe observar que se discute un cambio en la norma que faculta a los Alcaldes a fin de que puedan postular a cargos como Gobernadores Regionales, por lo que deben renunciar previamente a sus cargos.

Los Alcaldes de Porvenir Marisol Andrade (DC) y Patricio Fernández (proDC) de Puerto Williams tienen delante suyo las opciones de presentarse o no a la reelección como alcaldes en sus respectivas comunas o intentar postulaciones a Diputados o Senadores.



El actual Alcalde de Puerto Natales Fernando Paredes (UDI), al no poder presentarse a la reelección municipal en la capital de Ultima Esperanza, tiene las opciones de presentarse de candidato a Alcalde por otra comuna de la región, o intentar una candidatura a Diputado, a Senador o a Gobernador Regional.