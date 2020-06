Trabajar en tiempos de pandemia – Juan Salvador Miranda – Opiniones

Para la clase trabajadora estos tres meses han sido demoledores ya que el gobierno continuo con la lógica de no detener la producción y eso nos llevó a un camino sin retorno, mientras veíamos en cámara lenta primero el proceso de China, luego el de Italia y España, podíamos ver los errores de otros países y los aciertos de otros, este gobierno no hizo ni lo uno ni lo otro, comenzó con una lógica confusa de cuarentenas dinámicas y sectorizadas, que por cierto no funcionan y no detuvo el motor productivo, los testeos no fueron masivos y lo más grave es que no fortaleció el sistema de salud público.

Los trabajadores fueron expuestos al covid19, no habían protocolos claros frente a la pandemia ni planes de contingencia, hoy vemos con preocupación el denominado “Brote de las pesqueras” donde hay más de 90 contagiados en 5 días, aquí la producción manda y el trabajador se expone y arriesga su salud.

Este gobierno no entendió nada en estos 3 meses, se puede cambiar un ministro, pero impera la misma lógica, donde aún no hay claridad de cual camino seguiremos en medio de esta pandemia.

Llego el momento de actuar y de entender que estamos frente a una pandemia donde aún no existe una vacuna, donde se desarrolló una crisis económica muy fuerte, donde la lógica del “pueblo ayuda al pueblo” retorno en gloria y majestad, hoy las ollas comunes regresaron, los trabajadores se están llevando la peor parte de la historia, son carne de cañón de un modelo que hoy está obsoleto, aquí el sacrificio lo hacen los obreros, eso es muy evidente, es tiempo de enmendar el rumbo y de entender de que la amenaza a la cual nos estamos enfrentando es transversal.

Juan Salvador Miranda.