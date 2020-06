Un inesperado foco de Covid19 – José Ruiz Santana – Opiniones

Este día Jueves 25 de Junio se ha confirmado por parte del Intendente Regional y de la autoridad sanitaria de la Región, la existencia de un foco de 18 contagiados con COVID – 19 en nuestra ciudad de Puerto Natales, todos ellos pertenecientes a una empresa constructora.

Con este anuncio se va a tierra todo el esfuerzo hecho por los natalinos y natalinas, en orden a respetar las indicaciones de la autoridad sanitaria, pues el contagio no partió por no respetar la norma por parte de la ciudadanía, partió porque una empresa no respetó los protocolos correspondientes y porque la autoridad no fiscalizó adecuadamente el cumplimiento de ese protocolo que se decía públicamente sería muy estricto en su fiscalización.

Este foco en Puerto Natales, en una empresa constructora que desarrolla actividades para una empresa pesquera, se une al foco de Punta Arenas, radicado también en una empresa pesquera, y que ha significado una cantidad superior a 50 nuevos contagiados debe llevar a las autoridades a revisar, muy seriamente, los protocolos existentes para el traslado de trabajadores de aquellas empresas que desarrollan actividades denominadas esenciales y también ser muy estrictos en la definición de aquello que se denomina esencial y obviamente fiscalizar que los trabajos de esas empresas se desarrollen respetando la normativa sanitaria en tiempo de pandemia como es el distanciamiento físico, uso de mascarillas, uso de alcohol gel, lavado frecuente de manos, etc.

En esta fiscalización se debe ser muy estricto pues está en juego la salud de la población y el gobierno es responsable que los protocolos se cumplan para todos, no es posible que algunos trabajadores de empresas puedan cruzar el cordón sanitario aduciendo pertenecer a empresas que desarrollan actividades esenciales y a una modesta dueña de almacén de barrio que tiene una Caja Vecina la tramiten en demasía para dejarle pasar al técnico para que repare el sistema y pueda seguir atendiendo a sus vecinos en un servicio esencial para muchos.

En nuestra ciudad no había como contagiarse pues las personas contagiadas entre el 27 de Marzo y el 19 de Junio ya estaban recuperadas. Pero apareció este foco COVID-19 y se altera toda nuestra rutina, mucha gente vuelve a estresarse, nuestra gente vuelve a preocuparse, y con razón si el COVID -19 es un virus que produce mucho daño, en nuestro país han muerto cerca de 8000 personas por culpa de este virus. Entonces este foco debe ser atendido con la rigurosidad, rapidez y fundamentalmente transparencia pues en el comunicado de la Autoridad Sanitaria Regional quedan dudas al afirmar que “el primer caso confirmado en la constructora llevaba varios meses en la comuna y no tiene historial de viajes desde su llegada a Natales” …….. entonces la duda ¿Dónde y cómo se contagió?

Espero que no vayamos de foco en foco, como en los incendios, hasta que se incendie la pradera, espero que las autoridades que corresponda tomen de manera urgente las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir, espero que dejemos atrás ese afán exitista y triunfalista cuando al partido aún no termina, el partido se gana cuando suena el pitazo final, nunca antes.

Espero que los empresarios comprendan que no es buen negocio trasladar trabajadores de un lugar a otro, espero que los empresarios respeten y cuiden a sus trabajadores pues ellos necesitan ganar el sustento para su familia, espero que no se siga importando este virus para traerlo a la región y para traerlo a Puerto Natales.

Espero que nuestras autoridades no sigan pensando en volver rápido a la normalidad en las actividades económicas, como ya han aparecido algunas, pregonando que las condiciones están para poder partir con un piloto en Puerto Natales, hoy lo que se necesita es que el gobierno disponga las medidas necesarias para apoyar a todos quienes lo necesitan, sin letra chica y así evitar la propagación del contagio.

Ojalá se pueda controlar este foco y las autoridades lo aborden como corresponde identificando, aislando y de ser necesario cerrar la región.

A estas alturas creo que está más que claro que todos y todas queremos salir pronto de esta pandemia, pero no a cualquier costo. No queremos ganar ni levantar un trofeo, queremos salir sanos de esta pandemia, queremos salir vivos de esta pandemia.

Esa es mi opinión.

Y como siempre les he dicho durante esta pandemia, sigamos cuidándonos, sigamos en nuestra cuarentena voluntaria los que puedan, sigamos usando mascarilla, sigamos manteniendo la distancia física, sigamos con nuestro lavado de manos las veces que sea necesario. Cuidarnos también es nuestra responsabilidad. Cuidarnos es necesario para que pronto volvamos a encontrarnos en un gran abrazo y juntos trabajar, más unidos que nunca, por un Chile donde todos tengamos los mismos derechos, un Chile que quiera, cuide y respete a su gente, un Chile con justicia social, un Chile con más y mejores oportunidades para sus hijos, un Chile con dignidad, como todos y todas queremos y merecemos.

José Ruiz Santana

Ex Gobernador

Provincia U. Esperanza.