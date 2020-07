Asociación Gremial Gastronómica de la Patagonia plantea petitorio en actual crisis sanitaria

PETITORIO DEL SECTOR TURISTICO GASTRONOMICO DE LA PATAGONIA REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑES DEL CAMPO Y LA REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA.-

Con fecha 20 de Marzo del 2020, producto de la Pandemia del Covid-19, la autoridad Sanitaria emitió la resolución exenta número 200 en su artículo 4.to inciso segundo, donde se decretó el cierre obligatorio de restaurantes, cafeterías, discoteque y otros, lo que se mantiene vigente hasta la fecha y no se visualiza que esta situación se vaya a revertir en el corto plazo, por lo tanto es necesario se tomen URGENTE medidas de sobre vivencia y posterior reactivación del sector turismo, que de no hacerlo, se producirá una quiebra y cierre generalizado de esta actividad.

Esta industria, además de ser importante en materia de creación de empleo, dinamiza la economía regional y su cadena de valor efectivamente, es altamente demandante de bienes y servicios de otras industrias tales como alimentos, bebestibles, frutas y verduras, productos cárnicos, etc., a lo que adiciona a otros del sector servicios.

A tres meses y quince días del decreto de autoridad que prohibió el funcionamiento de nuestros locales vemos que las autoridades nacionales y regionales no han sido capaces de dimensionar la magnitud de la crisis económica que afecta a las empresas y trabajadores de la industria gastronómica turística. Con este documento pretendemos expresar claramente el conjunto de nuestras demandas tanto para el ejecutivo, poder legislativo, gobiernos regionales y municipalidades a los cuales agradecemos su comprensión de nuestra situación que han expresado a través de los medios de comunicación pero que no han sido nada más que un cumulo de frases políticamente correctas y que en la práctica no ha existido ninguna ayuda real al sector.

Hay una serie de medidas económicas que el gobierno implementó tales como prórroga del pago de IVA, suspensión del pago del PPM, del pago de contribuciones, de créditos bancarios, otras prorrogas por parte del Municipio en materia de patentes Municipales, prorrogas que en el corto plazo serán compromisos que no se podrán cumplir de no mediar medidas oportunas que ayuden a facilitar lo anterior.

Cabe indicar que, en el caso de los Restaurantes, estos han perdido sus stocks de mercaderías perecibles que se han quemado por exceso de tiempo en frio y otras que ya han vencido. Por lo tanto, cuando se active la gestión comercial, estos no contaran con el Capital de trabajo que les permita reiniciarse y poder volver a funcionar con la nueva realidad.

Cabe señalar que la medida de protección del empleo ha sido un alivio al mantener la mano de obra disponible, pero aquí nuevamente hay una carga económica que cubrir respecto al pago de imposiciones, y nos preocupa conocer que se va hacer cuando se cumpla el plazo de este beneficio, el que de no prorrogarse o contar con alguna otra solución, el sector se verá obligado a despedir a sus trabajadores ya sea por quiebra o razones de fuerza mayor.

Propuestas de medidas:

Legislativas:

1.- Modificar la ley de protección al empleo y en lo que corresponde a empresas del sector turístico apoyarlas directamente cancelando por el estado los costos previsionales de los trabajadores. (Urgente antes del 30 de Julio)

2.- Liberar de pago de patentes comerciales y de alcoholes a todos los locales que se encuentren cerrados e imposibilitados desde el 20m de marzo de operar ya sea por decreto de la autoridad o por falta de clientes. (Urgente antes del 20 de Julio)

3.-Rebajar el IVA, idealmente al 6% por 5 años para reactivar a toda la industria relacionada con el turismo.

4.-Exención del IVA para toda exportación de servicios Gastronómicos a extranjeros con ventas superiores a US$ 100

5.-Condonación de pago por concepto de concesiones marítimas de actividades relacionadas con el turismo y que se encuentren cerradas tales como restaurantes, hoteles, escuelas de surf, kioscos, y otras actividades turísticas por un periodo de dos años.

6.-Subvención a los costos de mano de obra de un 25%, por el periodo de recuperación económica en base al acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición en el marco de la reactivación.

Medidas financieras:

1.- Desarrollar un instrumento mixto con recursos frescos vía Sercotec o Corfo no reembolsable para capital de trabajo o reparaciones del local, el que deberá ser rendido en un periodo de 6 meses con el objeto de poder flotar y sobrevivir los próximos meses. (Urgente lo antes posible)

2.-Respecto de los créditos fogape covid se solicita a lo menos un año de gracia para el sector turístico, además se solicita al ejecutivo del gobierno acciones correctivas a este mecanismo que garanticen su acceso a todo el sector gastronómico y al turístico hoy ambos considerado por la banca como sectores de riesgo.

Medidas para el ministerio de Economía Y Salud:

1.- Debemos tener indicadores metodológicos claros y transparentes que sean de público conocimiento del ministerio de salud que determinen con cual tasa de contagio, que cantidad de enfermos activos, capacidad hospitalaria, etc. Serán los indicadores por los cuales una región puede reiniciar una apertura escalonada de las actividades de restaurantes, cafés, pub, aplicando los protocolos sanitarios correspondientes.

2.- queremos saber si se están desarrollando estudios sanitarios en regiones para reiniciar una apertura de las actividades económicas que se mantiene con decreto de prohibición de la autoridad.

3.- La apertura inicial del 25 % de capacidad de los locales es transitoria, cuanto durara pues complica en exceso a los locales más pequeños y no se consideró el protocolo consensuado entre nuestro sector y el ministerio de economía y salud.

Medidas para los Gobiernos Regionales:

1.- Con recursos de asignación regional se deben desarrollar programas de a lo menos 15 meses que permitan mantener en una actividad mínima a la industria turística de las regiones, implementar el proyecto solicitado “LA PATAGONIA AYUDA A LA PATAGONIA”

Medidas Municipales:

1.-Es facultad delegada por la ley orgánica constitucional de rentas municipales a los alcaldes y concejales el fijar el cobro de las patentes comerciales municipales entre un 0,25 por mil a un 0,50 por mil (artículo 23). En punta arenas se cobra el máximo, siendo la actividad turística y gastronómica de las más golpeadas por la pandemia es que solicitamos se rebaje la patente comercial a lo menos por dos años a 0,25 por mil, medida que permitirá ir en ayuda directa a uno de los sectores más afectado económicamente.

2.- Solicitar que desarrollemos un plan de creación de terrazas para el sector gastronómico en todas las calles donde predominan cafés, restaurantes y pub de las comunas de la región.

3.- Se solicita de excluir el cobro por retiros domiciliarios a aquellos locales que se encuentras cerrados sin actividad por el decreto de autoridad.

Este petitorio tiene por objeto expresar con claridad las demandas de nuestro sector, solicitud que descansan en el aporte con el cual hemos contribuido a desarrollar la actividad turística, gastronómica y cultural de nuestra región en los últimos cuarenta años, hoy solo pedimos que se comprenda la crisis en la cual estamos enfrentados y el apoyo que se nos otorgue nos permitirá sostener esta industria y seguiremos siendo un aporte relevante para nuestra querida Patagonia.

Creemos que nos merecemos respuestas concretas, en plazos determinados y no seguir manteniendo escenarios de incertidumbre, es urgente pronunciarse ya sea en apoyo o rechazo a este petitorio.

Atentamente

Asociación Gremial Gastronómica de la Patagonia