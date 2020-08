Cerca de 4 mil personas siguieron por Instagram ciclo de gastronomía china del Instituto Confucio

· La actividad se realizó en cuatro sesiones, todas desde la cuenta de la institución que imparte cursos y talleres de chino mandarín en sedes de Santo Tomás de Arica a Punta Arenas.

“Ñam”, “muchas gracias, “¡Qué rico!”, “excelentes los talleres laoshi (profesor)” son algunas de las reacciones que dejaron los asistentes al Ciclo de Gastronomía China organizado por el Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) durante todos los martes de julio, a través de su cuenta de Instagram.

El ciclo culinario tuvo como chef relator al profesor Chileon Chau, dueño del restaurante Mr. Chau (con sucursales en Viña del Mar y Con Con) quien enseñó no sólo la preparación de los diferentes platos, sino también cultura e idioma, alcanzando 540 visitas en vivo y más de 4 mil 200 visitas sumando las cuentas de las diversas redes sociales del IC ST.

“Estoy muy contento con la recepción de la gente, fue muy grato recibir saludos e inquietudes de diversas ciudades de Chile así como también de varios países de América Latina, es gratificante aportar conocimientos gastronómicos poco habituales para los chilenos que fortalecen el entendimiento cultural de China y su gente”, indicó el docente.

Para Almendra Ossandón, estudiante de Básico 1 de chino mandarín en el IC ST y estudiante de Ingeniera en Estadísticas, la actividad fue sumamente positiva. “Me ha dado bastante más curiosidad por lo que es la gastronomía china que parece tener un mundo infinito, me ha parecido muy divertido, el profesor es bastante didáctico y se me ha hecho muy fácil de entender y hacer las recetas. A mi familia, también le han gustado los platillos”.

Por su parte, para el artista plástico, Aníbal Sandoval y estudiante de Básico 2 del idioma, indica haber cocinado varias de las preparaciones que el docente enseñó. “Hice chancho cantonés y tofu, y ha sido bien interesante ver al profesor porque no sólo enseña sobre comida china, sino que también, habla en chino dando a conocer el nombre de los ingredientes en lengua mandarín. En general me han servido mucho las sesiones, las he visto todas”.

El Ciclo de Gastronomía China se realizó en cuatro sesiones, oportunidad en la que el profesor Chau enseñó a preparar platos como ‘tofu estilo casero’ para los amantes de la comida vegana, ‘tiritas de cerdo salteadas en salsa’ originaria de Sichuan, ‘flan salado de huevo y mariscos al vapor con chaufán de cebollín’ estilo cantonés y ‘jiaozi’ (conocidos como ravioles chinos) muy populares en festividades tradicionales del país oriental.

Esta iniciativa forma parte de las actividades culturales gratuitas y abiertas a todo público que realiza el IC ST, que debido a los últimos acontecimientos, se desarrollan de manera online a través de sus redes sociales. Se suman los E-Club Chino, webinars que abordan aspectos de la cultura oriental como la sesión de Caligrafía, que superó las 1.400 visitas, la Ceremonia del Té, el taller de Dinastías Chinas, Medicina Tradicional, Festival Bote del Dragón, entre otros. Material que se encuentra, al igual que las recetas del ciclo gastronómico, en el canal de youtube e instagram @confucioust.

Agenda de agosto

Para las próximas semanas están programados más ciclos e interesantes talleres del E-Club Chino, siempre a través de las redes sociales del IC ST. Destaca el Ciclo de Literatura China a cargo de Sun Xintang, traductor y profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, que se realizará todos los martes de agosto a las 17:30 horas, a través de Zoom y la cuenta de Facebook @confucioust.

El sinólogo chino abordará las siguientes temáticas: “Literatura clásica china”, el 4 de agosto; “La poesía moderna china: voces y libertad”, el 11 de agosto; “La narrativa contemporánea china: corrientes y perspectivas”, el 18; y “La cíberliteratura china: un fenómeno persistente”, como cierre del ciclo el 25 del mismo mes.

Asimismo, se realizarán dos E-Club Chino durante el octavo mes del año. El primero de ellos sobre “Protocolo chino”, programado para el viernes 7 a las 16:30 horas, a cargo del Doctor en Diplomacia, Philippe Werner; y el viernes 21 a las 16:30 sobre “Festividades chinas”, con el profesor del IC ST, Liu Xiaolin.

Para revisar estas y otras actividades, puedes seguir las redes sociales de la entidad educacional, @confucioust, o escribir a confucio@santotomas.cl