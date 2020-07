Concejal Arturo Díaz: «Los privilegios de los concejales deben ser eliminados, pero no existe voluntad para hacerlo»

Concejal Arturo Díaz referente a propuesta del concejal Alejandro Soler de disminuir la dieta de los concejales.

“LOS PRIVILEGIOS DE LOS CONCEJALES DEBEN SER ELIMINADOS, PERO NO EXISTE LA VOLUNTAD PARA HACERLO”.

En la última sesión del concejo municipal el concejal Alejandro Soler propuso que producto de la crisis económica que atraviesa el municipio una buena medida sería disminuir la dieta de los concejales lo que generó un rechazo generalizado de sus colegas a excepción del concejal Arturo Díaz quien apoyó la medida y además puso otros temas en discusión.

Al respecto el concejal Díaz manifestó “En la actividad política no basta con discursos políticos bonitos pero falsos, debemos apuntar a la completa eliminación de todos los privilegios a que acceden los que ingresamos a la actividad política, esto no se da solo a nivel del congreso sino también en los concejos municipales donde los concejales tenemos unas serie de privilegios que la mayoría de trabajadores del país no tienen. Es impresentable que al asumir el cargo de concejal sea el mismo concejo municipal quien decida su dieta que va entre las 7 y 15,6 UTM y siempre se vota por la cifra más alta, personalmente he sido el único que siempre me he abstenido de esta votación. Es vergonzoso que se pague un bono de $400.000 por el solo hecho de asistir al 75% de las sesiones de concejo cuando a cualquier trabajador que asista a ese porcentaje de su trabajo lo echan sin derecho a reclamo, considero un acto de coherencia no hacer uso de ese dinero y donarlo a instituciones, cosa que he hecho todos estos años. Siempre me he preguntado porque a los concejales se les da un teléfono de última generación (a elección) y además se le paga el consumo, ¿Acaso no tenemos una dieta para nuestros gastos? A manera de ejemplo, el municipio gasta casi cuatro millones de pesos anuales en teléfonos de concejales, pensemos que útil sería ese dinero para colaborar en el pago de consumos básicos de las JJVV tan afectadas económicamente durante la pandemia, personalmente nunca he solicitado este beneficio.

Referente a la propuesta del concejal Soler dijo “Con el concejal Soler tenemos visiones de sociedad diametralmente opuestas, pero acá tenemos un punto en común, todos los privilegios del concejo municipal deben ser eliminados, pero lamentablemente en el resto del concejo no existe la voluntad política para hacerlo, muchos elaboran discursos hermosos de igualdad y probidad pero a la hora de mantener sus privilegios los defienden con uñas y dientes argumentando cosas tan ridículas como falsas”.

Para finalizar manifestó “ Este un tema desgastante, llevo tres años planteando lo mismo sin encontrar acogida en mis colegas, lo único que se ha logrado es eliminar los estacionamientos gratuitos, pero eso se obtuvo a través de contraloría con la oposición del concejo, creo que la ciudadanía también tiene responsabilidad en esto, debe exigirle a sus representantes que manifiesten su posición en estos temas y presionar por los cambios, porque la experiencia dice que es muy difícil que la eliminación de privilegios nazca del interior desde el interior del concejo”.